Newey elude especulaciones sobre Horner y dice que se avecinan "ajustes" en la dirección de Aston Martin

Gran Premio de Australia

El director de Aston Martin, Adrian Newey, eludió el ‌viernes los constantes ‌rumores sobre la posible incorporación a su equipo de su antiguo jefe en Red Bull Christian Horner, pero confirmó que se estaban preparando algunos "ajustes" en la alta dirección.

Horner, uno de los ​directores más exitosos ⁠de la historia de la Fórmula ‌1, fue destituido por Red ⁠Bull el año ⁠pasado y ahora es agente libre. Ha declarado que le gustaría volver si existe ⁠la posibilidad de ganar.

Aston Martin ocupa ​actualmente el décimo puesto ‌de once equipos y ‌ha sumado un punto en diez ⁠carreras, pero el propietario canadiense, Lawrence Stroll, ha realizado una importante inversión para reunir todos los ingredientes necesarios ​para el ‌éxito.

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"No paro de oír rumores sobre Christian. No puedo hacer más comentarios al respecto", dijo Newey a los periodistas en el Gran ⁠Premio de Hungría.

"No sé nada al respecto. Lo único que puedo decir es que estamos muy contentos con nuestro equipo directivo. Y aunque quizá hagamos algunos pequeños ajustes, estamos muy satisfechos con el personal ‌que tenemos en AMR (Aston Martin Racing)".

Newey no dio ningún nombre.

El exdirector de Audi Jonathan Wheatley, que también trabajó con Newey en Red Bull, se encuentra en "período de ‌espera" desde el pasado mes de marzo y también se le ha relacionado con ‌Aston Martin. ⁠Se espera que quede libre para incorporarse a otro equipo ​a inicios del próximo año, o incluso antes si alcanza un acuerdo.

Con información de Reuters