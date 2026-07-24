Pogacar conquista 19ª etapa del Tour de Francia con subida de récord al Alpe d'Huez

Por Vincent Daheron
HUEZ, Francia, 24 jul (Reuters) - El esloveno Tadej Pogacar se escapó de sus rivales durante la exigente subida al Alpe d'Huez para hacerse con la victoria en la 19ª etapa del Tour de Francia el viernes, consolidando aún más su liderazgo en la clasificación general.
El cuatro veces campéon del Tour subió el Alpe d'Huez en 35 minutos y 27 segundos, más de un minuto por delante del récord establecido por el italiano Marco Pantani hace tres décadas.
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El ciclista del UAE Team Emirates-XRG aventaja ahora en siete minutos y 11 segundos a su rival más cercano en la clasificación general, Remco Evenepoel.
Lenny Martínez terminó segundo, mientras que el ganador en la etapa de la víspera, el ecuatoriano Richard Carapaz fue tercero.
(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)