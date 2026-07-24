Pogacar conquista 19ª etapa del Tour de Francia con subida de récord al Alpe d'Huez

Tour de Francia

Por Vincent ​Daheron

HUEZ, Francia, 24 jul (Reuters) - El esloveno ‌Tadej Pogacar ‌se escapó de sus rivales durante la exigente subida al Alpe d'Huez para hacerse con la ​victoria ⁠en la 19ª ‌etapa del Tour ⁠de Francia ⁠el viernes, consolidando aún más su liderazgo en ⁠la clasificación general.

El ​cuatro veces ‌campéon del Tour ‌subió el Alpe ⁠d'Huez en 35 minutos y 27 segundos, más de ​un ‌minuto por delante del récord establecido por el italiano Marco Pantani ⁠hace tres décadas.

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El ciclista del UAE Team Emirates-XRG aventaja ahora en siete minutos y 11 segundos a su ‌rival más cercano en la clasificación general, Remco Evenepoel.

Lenny Martínez terminó segundo, mientras que ‌el ganador en la etapa de la víspera, ‌el ⁠ecuatoriano Richard Carapaz fue tercero.

(Escrito por ​Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)