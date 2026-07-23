Ni pintura ni lavandina: la alternativa que recomiendan para combatir el moho en las paredes

En los últimos meses, una técnica de aislamiento con paneles de poliestireno expandido (EPS) se volvió viral en redes sociales por su capacidad para cortar el ciclo de la condensación y reducir el moho en el hogar.

Quienes conviven con moho en las paredes saben lo frustrante que es limpiar una y otra vez la misma mancha oscura, solo para verla reaparecer al poco tiempo. Más allá de lo estético, el hongo puede dañar muebles, cabeceros y cualquier objeto apoyado sobre una superficie fría y húmeda. En los últimos meses, una técnica de aislamiento con paneles de poliestireno expandido (EPS) se volvió viral en redes sociales por su capacidad para cortar el ciclo de la condensación y reducir el moho en el hogar. El método consiste en cubrir la pared afectada con placas de EPS, un material liviano y fácil de instalar que actúa como barrera térmica. Así, se logra que la superficie deje de estar tan fría, al evitar que el vapor de agua del ambiente se condense y genere humedad, el ambiente ideal para que proliferen los hongos.

Por qué aparece el moho y cómo actúa el poliestireno

El moho suele instalarse en las paredes más frías de la casa, sobre todo en ambientes con poca ventilación o cerca de ventanas antiguas. El fenómeno tiene una explicación física: cuando el vapor de agua del aire entra en contacto con una superficie mucho más fría, se produce condensación. Esas gotas de agua que se forman sobre la pared son el caldo de cultivo perfecto para los hongos. Dormitorios con cabeceros pegados a la pared, baños sin ventilación y habitaciones con paredes exteriores son los lugares donde más se repite este problema. La diferencia de temperatura entre la pared y el aire interior es el factor clave que mantiene el ciclo, incluso después de limpiar y pintar.

El poliestireno expandido funciona como aislante térmico: su estructura, compuesta en un 98% por aire en celdas cerradas, dificulta el paso del calor y ayuda a equilibrar la temperatura de la superficie. Al reducir el contraste térmico, el vapor de agua tiene menos chances de condensarse. Además, el EPS es no higroscópico, es decir, no absorbe agua, lo que dificulta aún más la aparición de moho sobre el propio panel.

Cómo se aplica y en qué casos es efectiva

En la práctica, la técnica es sencilla. Se colocan paneles de EPS —por ejemplo, de 30 milímetros de espesor— de forma directa sobre la pared, al usar un adhesivo adecuado. Luego se refuerza la estructura con cinta de malla y se termina con un acabado decorativo, como papel pintado. Así, se puede incluso instalar un cabecero modular sin que toque la pared expuesta a la humedad. Sin embargo, es clave identificar el origen de la humedad antes de avanzar. El aislamiento con poliestireno expandido solo es efectivo contra el moho causado por condensación (pared fría en contacto con vapor de agua). Si el problema es una filtración, una fuga o una falla de impermeabilización, el EPS no resolverá la causa y la mancha volverá a aparecer.

Por eso, los especialistas recomiendan primero reparar cualquier filtración o problema estructural y recién después aplicar el aislamiento térmico para tratar la condensación. La clave está en diagnosticar correctamente el origen del problema antes de tomar cualquier decisión.

Dónde conviene usar paneles de poliestireno

Los ambientes donde más sentido tiene esta técnica son los dormitorios con cabecero apoyado en la pared, donde la falta de circulación de aire favorece la humedad; las paredes junto a ventanas antiguas, que suelen perder calor y generar diferencias de temperatura; los baños sin ventilación, donde el vapor se concentra y condensa fácilmente; y las paredes de esquina exterior, más expuestas al frío del exterior. Además de mejorar el aspecto de la pared, el aislamiento térmico ayuda a proteger muebles, papeles y acabados, al prolongar su vida útil y evitar el desgaste por humedad. La técnica, que se volvió viral en redes sociales, ofrece una solución práctica y accesible para uno de los problemas domésticos más recurrentes, siempre que se aplique con conocimiento y luego de descartar otras causas más graves.