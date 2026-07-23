Formosa diseña un plan de prevención para coordinar acciones ante un posible impacto del fenómeno de El Niño

El Gobierno de Formosa, con el objetivo de fortalecer la planificación y la respuesta ante posibles eventos climáticos vinculados al fenómeno de El Niño, realizó este miércoles en Clorinda la primera reunión del Comando de Emergencia, un espacio que reúne a organismos provinciales, municipales y fuerzas de seguridad para coordinar acciones preventivas y garantizar una respuesta articulada frente a eventuales contingencias.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Municipalidad y estuvo encabezado por el intendente Ariel Caniza, quien remarcó que uno de los principales objetivos es llevar tranquilidad a los vecinos a través de un trabajo coordinado entre todas las áreas involucradas.

Durante la reunión, los distintos organismos expusieron el estado de las tareas preventivas que vienen desarrollando y analizaron las acciones que deberán reforzarse en caso de que las condiciones climáticas así lo requieran.

Coordinación para anticiparse a posibles contingencias

Caniza explicó que la finalidad del encuentro fue poner en común el trabajo que realiza cada institución y consolidar una estrategia conjunta para actuar con anticipación. "S quiere llevar tranquilidad a los vecinos poniendo en común los diferentes trabajos que realiza cada organismo", sostuvo.

Uno de los ejes de la reunión fue la evaluación de las obras de defensa de la ciudad, que la Dirección Provincial de Vialidad mantiene de manera permanente. En ese sentido, el intendente destacó que la infraestructura existente ofrece un importante margen de seguridad frente a eventuales crecidas.

"Se trabaja con Vialidad Provincial hace años en la defensa de la ciudad. La mayor inundación en 1983 fue de 9,50 metros y hoy estamos a 1,50 metro arriba de ese nivel", explicó. Asimismo, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento presentó un informe técnico sobre el funcionamiento de las diez estaciones de bombeo distribuidas en la ciudad, detallando el estado operativo de cada una, el tipo de equipamiento instalado y la capacidad de extracción de agua.

Caniza aclaró que muchas veces los vecinos creen que las bombas no funcionan porque no escuchan el ruido de los motores, aunque actualmente gran parte de los equipos fueron reemplazados por sistemas eléctricos mucho más silenciosos.

Un trabajo conjunto entre todos los organismos

Durante el encuentro también se compartió información actualizada sobre el comportamiento del río Paraguay. Representantes de Prefectura Naval informaron que en los últimos diez días el nivel del río descendió aproximadamente 50 centímetros, mientras que las autoridades sanitarias y de seguridad detallaron los protocolos previstos para actuar ante cualquier eventualidad.

Por su parte, el Municipio informó que continúa ejecutando tareas permanentes de limpieza de canales, mantenimiento de desagües y ordenamiento urbano para facilitar el escurrimiento del agua durante períodos de lluvias intensas.

El jefe comunal adelantó que el Comando de Emergencia volverá a reunirse periódicamente para evaluar la evolución de las condiciones climáticas y ajustar las acciones preventivas según el comportamiento de las precipitaciones y del río.

Convocan a la comunidad a colaborar con la prevención

Finalmente, Caniza insistió en que la preparación frente al fenómeno de El Niño requiere también del compromiso de los vecinos. "Si el fenómeno de El Niño llega a venir, se estará preparados para afrontar ese desafío de la naturaleza", aseguró.

En ese marco, pidió evitar arrojar residuos en la vía pública y respetar los horarios de recolección domiciliaria, al advertir que la basura acumulada en los desagües dificulta el escurrimiento del agua y aumenta el riesgo de anegamientos.

De esa manera, remarcó que la prevención no depende únicamente de las obras y de la coordinación entre organismos, sino también de la colaboración de toda la comunidad para mantener en condiciones el sistema de drenaje de la ciudad.