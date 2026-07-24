"Nos preocupa la gravedad que tuvieron": detrás de las cifras, así son las agresiones a los argentinos tras el Mundial

La comunidad argentina que reside en España atraviesa días de tensión después de que se registraran distintas agresiones en la calle en el marco de la final del Mundial 2026. Golpes, insultos, denuncias por acoso laboral e incluso el apuñalamiento de un joven forman parte de los hechos denunciados por la Asociación de Migrantes de Argentina Residentes en España (Mares).

La entidad contabilizó entre 24 y 26 casos registrados desde la final entre Argentina y España. El presidente de Mares Nicolás Cabrera explicó que, si bien no se trata de una situación generalizada, la gravedad de algunos hechos motivó la intervención de la organización. "Llevamos unos días muy malos", dijo a Infobae.

Además remarcó que en España viven alrededor de medio millón de argentinos y subrayó que los casos denunciados representan una porción muy pequeña. Sin embargo, sostuvo que la naturaleza de las agresiones obliga a mantener la atención: "Son hechos aislados, pero nos preocupan por la gravedad que tuvieron".

El ataque a un argentino en Puerta del Sol

La más brutal de las golpizas registradas fue la que ocurrió en la Puerta del Sol madrileña, donde un joven argentino fue apuñalado en la garganta poco después del partido entre Argentina e Inglaterra.

Según Cabrera, el ataque resulta especialmente impactante porque ocurrió en una ciudad donde este tipo de episodios violentos no suelen ocurrir ni mucho menos con ese nivel de agresividad.

Además de ese caso, Mares recibió denuncias de argentinos que aseguraron haber sido agredidos por vestir la camiseta de la Selección. Entre los testimonios recopilados figura el de un hombre que denunció haber sido golpeado por un grupo de seis personas tras ser identificado con los colores argentinos. También se reportaron situaciones de insultos, hostigamiento y discriminación en ámbitos laborales.

El impacto de las redes

Desde la asociación sostienen que el clima de tensión fue alimentado por una campaña de desinformación que circuló en las redes sociales. Según Cabrera, durante los días posteriores a la final comenzaron a difundirse videos manipulados con IA y publicaciones que asociaban a toda la comunidad argentina con la postura del gobierno de Milei respecto al conflicto en Gaza.

"Fue una campaña de deshumanización muy fuerte. Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas", aseguró el dirigente, quien consideró que ese discurso terminó trasladándose a los ámbitos de la vida cotidiana.

También cuestionó la escasa repercusión que tuvieron los hechos en la prensa española. Según relató, en algunas entrevistas el ataque sufrido por el joven en Madrid fue relativizado mediante comparaciones con accidentes ocurridos durante los festejos del Mundial.

"Los argentinos siempre tuvimos una muy buena convivencia en España. Nunca fuimos una comunidad especialmente estigmatizada. Ojalá esto haya sido un episodio excepcional y podamos volver cuanto antes a esa convivencia", cerró.