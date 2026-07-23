Larreta, durísimo con Milei: "Los brotes verdes no los ve nadie, no jodamos"

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fustigó la política económica del Gobierno de Javier Milei al afirmar que "en la Argentina no hay trabajo" y remarcó que a los "brotes verdes" de los que hablan sus funcionarios "no los ve nadie". También aseguró que eso sucede porque la gestión mileísta "no cree en un plan de desarrollo de crecimiento".

Recientemente, el viceministro de Economía, José Luis Daza, planteó que "ya están los brotes verdes" para que la población sienta mejoras económicas. Consultado sobre esta frase, que recuerda a un período del gobierno de Mauricio Macri, Larreta fue tajante: "Poco feliz. No los veo, no los ve nadie, no jodamos".

Para el exjefe de Gobierno porteño, el "gran problema" que atraviesa el país es que "no hay trabajo" y culpó a la Casa Rosada por no mejorar la situación. "Justamente porque no hay un plan. Si hubiera un plan, decís 'no hay brotes verdes pero a fin de año llegan o el año que viene'. Pero este gobierno no cree en un plan de desarrollo de crecimiento", señaló.

Crecen los despidos en la industria

Durante el segundo trimestre de 2026, el 41% de las empresas pertenecientes al entramado electromecánico, electrónico y de energía despidió trabajadores. Así lo confirmó el relevamiento sectorial de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), y advirtió que la capacidad ociosa y las dificultades operativas continúan condicionando al sector.

Según los datos del informe trimestral, mientras un 52% de las fábricas logró mantener sin cambios su personal, un preocupante 41% se vio forzado a despedir trabajadores o reducir su nómina. En contraposición, tan solo un 7% de las firmas pudo incorporar nuevos empleados durante el mismo período.

Por otro lado, un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), elaborado a partir de estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), señaló que durante abril dejaron de operar 1.814 empresas, lo que equivale a un promedio de casi 60 cierres diarios.

El estudio sostiene que, desde el comienzo de la gestión de Milei, cerraron 28.262 empresas y se perdieron 341.396 empleos registrados. El relevamiento enmarca estos datos en un contexto en el que algunos indicadores económicos muestran mejoras, aunque esa recuperación todavía no se refleja en el mercado laboral.