Insólito: mientras pide austeridad, Weretilneck gastó más de $35 millones para asistir a la fiesta del Poncho

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, volvió a quedar en el centro de la polémica por el uso de recursos públicos tras conocerse que la provincia destinó $35.785.000 para contratar un vuelo privado que le permitió viajar a Catamarca y participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, lo cual choca con su discurso de austeridad frente a los reclamos estatales.

La contratación, realizada de manera directa, quedó formalizada a través de la Resolución N° 581/2026 de la Secretaría General de la Gobernación. El documento oficial establece que la empresa Aerovida S.A. fue la adjudicataria del servicio para cubrir el trayecto San Fernando-Catamarca el 17 de julio y Catamarca-Neuquén al día siguiente.

Desde el Ejecutivo provincial justificaron la operación al señalar que existía una situación de urgencia derivada de compromisos institucionales sobrevinientes y que no había disponibilidad de vuelos comerciales que permitieran cumplir con la agenda oficial prevista para esas fechas.

Sin embargo, el gasto reavivó el debate político sobre las prioridades del Gobierno rionegrino en un contexto económico complejo, marcado por reclamos salariales de distintos sectores, dificultades en el sistema sanitario y problemas de infraestructura en establecimientos educativos de la provincia.

Uno de los primeros dirigentes en cuestionar la contratación fue el legislador provincial Santiago Ibarrolaza, referente del espacio político que conduce Aníbal Tortoriello. El dirigente sostuvo que gobernar implica establecer prioridades y puso en duda los beneficios concretos que el viaje dejó para los habitantes de Río Negro.

El nombre de la empresa adjudicataria también despertó cuestionamientos. Aerovida S.A. es la misma firma que anteriormente mantuvo vínculos comerciales con la provincia al resultar adjudicataria del proceso mediante el cual el Gobierno rionegrino se desprendió de su avión sanitario.

Según la resolución oficial, participaron del proceso de contratación cuatro empresas: Aerovida S.A., Servicios Aéreos Protagónicos S.A., Altair Aviation Group SRL y Pampa Jet S.A. Finalmente, se optó por la oferta económicamente más conveniente, que será abonada con fondos provenientes de Rentas Generales de la provincia.

Los antecedentes de Weretilneck

El episodio se suma a otros antecedentes relacionados con contrataciones millonarias de servicios aeronáuticos por parte de la administración de Weretilneck. Entre ellos, se encuentra la contratación de un helicóptero para combatir los incendios forestales ocurridos el año pasado, cuyo costo rondó los siete millones de dólares.

Asimismo, en 2024 el Gobierno provincial ya había sido objeto de críticas por la intención de contratar un vuelo privado valuado en aproximadamente 63 mil dólares para un traslado oficial, operación que finalmente no se concretó tras la repercusión política que generó.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la presencia del mandatario en Catamarca permitió fortalecer vínculos institucionales con otras provincias, compartir experiencias vinculadas al financiamiento de pequeñas y medianas empresas y avanzar en una agenda federal junto al gobernador Raúl Jalil y autoridades del CFI.

Una provincia en crisis social

Entre reclamos salariales y la renuncia de cuatro directores de hospitales clave en Río Negro, la crisis se agudiza tras la salida de Sergio Wisky como viceministro de Salud. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) filial provincial responsabilizaron al gobernador Alberto Weretilneck por el abandono del sistema público y la falta de negociación.

"En 2020 éramos 8400, hoy los trabajadores de la salud no llegamos a los 7 mil. Muchos deciden irse o bajarse de la dedicación exclusiva, entonces tenemos profesionales que antes estaban disponibles 44 horas y ahora solo 20, lo cual reduce la atención", detalló a este medio, la secretaria general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Río Negro, Cesira Mullally. "Todos sabemos que son buenos alumnos del gobierno nacional", sentenció la gremialista respecto a la gestión provincial de Weretilneck.

La salida de profesionales también se evidenció ya que en los últimos cuatro meses renunciaron directores de hospitales clave en Río Negro, entre ellos Víctor Parodi en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Sauel de Souza en el hospital de Fernández Oro y Juan Pablo Palma en el hospital de Cipolletti, mientras que en otras localidades como Viedma también se registraron salidas en la conducción.

En este sentido, el personal sanitario reclamó que la capacidad adquisitiva alcanzaría un 75% de reducción en los últimos cinco años. Sumada a esta situación, los trabajadores ven que frente a las renuncias las contrataciones que se realizan son bajo la modalidad de monotributo o en condiciones irregulares, para señalar que esto perjudica a los trabajadores a la hora de llevar adelante reclamos laborales. "Empezamos a ver que hay contrataciones irregulares, con profesionales que no aparecen en planta ni transitoria o que cobran a través de un compañero, por ejemplo." describió la referente gremial.