Impuesto a las Ganancias: a partir de qué sueldo paga en ARCA en julio 2026

Cuánto se paga de Ganancias en agosto

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los parámetros del Impuesto a las Ganancias para el segundo semestre de 2026 luego de conocerse el dato de inflación de junio. Con la aplicación de la movilidad correspondiente, aumentaron el mínimo no imponible, las deducciones personales y las escalas del tributo, lo que permitirá que un grupo de trabajadores deje de pagar el impuesto desde las liquidaciones de julio.

La actualización surge tras una inflación acumulada del 16,85% durante el primer semestre de 2026, porcentaje que ARCA utiliza para recalcular los valores vigentes hasta fin de año.

¿A partir de qué sueldo se paga Ganancias en julio de 2026?

Con los nuevos parámetros, estos son los ingresos brutos aproximados a partir de los cuales un trabajador comienza a quedar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias:

Soltero, sin hijos: desde $3.072.244,50 brutos mensuales.

desde brutos mensuales. Soltero con un hijo: desde $3.323.825,78 .

desde . Soltero con dos hijos: desde $3.575.407,06 .

desde . Casado, sin hijos: desde $3.571.113,15 .

desde . Casado con un hijo: desde $3.822.694,42 .

desde . Casado con dos hijos: desde $4.074.275,70.

Quienes perciban ingresos inferiores a esos valores dejarán de tributar el impuesto bajo las nuevas escalas aplicables desde julio.

Ganancias: cuánto pago con aumento

ARCA: cómo quedaron las principales deducciones

La actualización también modificó las deducciones personales que pueden computarse para reducir la base imponible del impuesto.

Los principales valores son:

Ganancia Mínima No Imponible: $3.077.540,53 anuales.

$3.077.540,53 anuales. Cónyuge o unión convivencial: $2.898.425,92.

$2.898.425,92. Hijo: $1.461.686,77.

$1.461.686,77. Hijo con discapacidad: $2.923.373,53.

$2.923.373,53. Deducción especial: $14.772.194,55.

Asimismo, continúan vigentes otras deducciones como servicio doméstico, alquiler de vivienda, gastos de escolaridad, medicina prepaga, donaciones y honorarios médicos, con los límites previstos por la normativa.

Las nuevas escalas regirán para las retenciones correspondientes a los salarios devengados desde julio de 2026. Sin embargo, la actualización no tendrá efecto retroactivo sobre los meses anteriores. La recomposición completa de las escalas y deducciones se reflejará en la liquidación anual o final del impuesto, cuando el empleador recalcule el tributo correspondiente a todo el período fiscal 2026.

ARCA confirmó las nuevas escalas del segundo semestre

Qué cambió con la inflación del primer semestre

La actualización de las escalas responde al mecanismo de indexación previsto para el Impuesto a las Ganancias, que toma la inflación acumulada del semestre para evitar que el aumento de los salarios provocado por la suba de precios genere una mayor carga tributaria.

Con este ajuste, aumentan los pisos salariales para tributar y se incrementan las deducciones personales, reduciendo la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto durante el segundo semestre de 2026.