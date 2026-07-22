La estrategia del Gobierno frente a la campaña anti-Argentina: aprobar políticas racistas y culpar a los K

El Gobierno intenta capitalizar la campaña anti-Argentina en el mundo. Luego de 40 días de "argentofobia" y difamaciones en diferentes países durante el Mundial, reaccionó el oficialismo. El sector de Santiago Caputo aprovechó para instalar una campaña contra los inmigrantes en modo trumpista. Y el presidente Javier Milei se subió a los mensajes contra la izquierda, el progresismo y el kirchnerismo.

El primero fue Agustín Romo, diputado de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Se preguntó en X: “Argentina es el único país del mundo que da salud y educación GRATIS a los extranjeros. Y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa? Está muy bien. Tenemos que cortarles todo YA. Y deportar a todos los que estén acá ilegalmente. Tan malos somos? Seamos malos de verdad”, escribió.

Luego, Romo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para arancelar a ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país para usar hospitales públicos y universidades. El legislador afirmó: "Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron".

Solo quedarán exceptuados del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles por razones de salud pública.

Este hecho generó unidad en el Gobierno. Hasta el karinismo salió bancarlo a Romo, a través de la cuenta no oficial de la hermana del Presidente, llamada El Jefe, y manejada por el CM de Martín Menem.

Por su parte, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación y otra persona del riñón de Caputo, expresó el martes "Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025".

El Director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira, repasó: "Los rectores de las universidades nacionales odian tanto a Milei que prefieren no llenarse de plata haciendo lo obvio que sería arancelar la matricula para extranjeros. El Gobierno los habilitó en 2025 vía DNU y por ahora ni uno solo aceptó".

Por su parte, Milei se subió finalmente hoy. Compartió un mensaje del influencer libertario Agustín Laje, en el que culpa a los K: "El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi; y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la Selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA".

Kicillof le contestó al Gobierno y la campaña anti-Argentina

Asimismo, la oposición salió a marcarle la cancha al Gobierno. El gobernador bonaerense respondió a los ataques contra la Argentina, felicitó a la Selección y entregó escrituras de viviendas, una de ellas para un ex combatiente de Malvinas. “Hay que recordar todos los días a quienes lucharon por nosotros", sostuvo. Kicillof habló de la campaña anti Argentina y dijo: “No somos iguales al Presidente”.

Se intentó instalar una campaña “anti Argentina” y acusar al país de ser “racista” sin fundamentos. Kicillof se desmarcó de tales acusaciones y dijo que, si bien el país puede tener “un montón de defectos, la Argentina no es igual a su Presidente, nuestro pueblo no es igual al Presidente que tenemos”.

Kicillof aprovechó la oportunidad para diferenciarse de Javier Milei y de las polémicas declaraciones que dio a la cadena BBC meses atrás al reconocer que era un “admirador” de Margaret Thatcher y consideró que varias de sus decisiones políticas fueron “brillantes”. “Además de no admirar a quien hundió la fragata General Belgrano, además de eso, todos los días decimos las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, remarcó el gobernador bonaerense.