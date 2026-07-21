Francia prohibió las redes sociales a los menores de 15 años

El Parlamento francés aprobó este martes la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una decisión que convierte a Francia en el primer país de la Unión Europea en establecer una restricción general de este tipo. Reino Unido y Australia también establecieron recientemente proyectos similares.

"Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un video publicado en sus redes sociales. Tras el visto bueno del Senado, los diputados de la Asamblea Nacional también aprobaron la ley, por 279 votos a favor y 81 en contra, según el sitio France 24.

Desde el 1 de septiembre, con el regreso de los estudiantes a las aulas tras el receso escolar, los menores de 15 años ya no podrán abrir nuevas cuentas. En tanto, de acuerdo con el proyecto, la restricción alcanzaría a las cuentas existentes a partir de enero de 2027.

"Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar", agregó Macron.

Si bien no contempla sanciones para los menores ni para sus padres, la medida sí establece la prohibición del uso de teléfonos celulares en los liceos, una restricción que ya rige en las escuelas y en los establecimientos del primer ciclo de secundaria.

La norma no establece un mecanismo específico para verificar la edad de los usuarios, sino que serán las propias plataformas, como Instagram o TikTok, las que deberán implementar sistemas para comprobar la edad de quienes utilicen sus servicios.

Cómo funcionará la verificación de edad

Respecto de YouTube y WhatsApp, la diputada Laure Miller, encargada de presentar el proyecto en la Asamblea, explicó que ambas plataformas deberán incorporar mecanismos de verificación de edad únicamente para las funciones equivalentes a una red social, como los canales de difusión de contenido y los espacios de comentarios. Según Miller, la visualización de videos y la mensajería entre personas no quedarían alcanzadas por la prohibición.

Durante el debate, la senadora Mathilde Ollivier cuestionó la viabilidad de la implementación y sostuvo: "¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?". Además, calificó la iniciativa como un texto "para aparentar".

El debate en Europa se intensificó después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. En la misma línea, el Reino Unido aprobó una normativa similar que comenzará a regir a principios de 2027.