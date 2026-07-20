Dónde comprar y cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Camiseta de la Selección argentina.

El Mundial 2026 dejó imágenes que ya forman parte de la historia del fútbol argentino. Más allá del subcampeonato conseguido por el equipo de Lionel Scaloni, la nueva camiseta albiceleste volvió a convertirse en uno de los productos más buscados por los fanáticos, que quieren conservar un recuerdo de una nueva campaña mundialista.

Como suele ocurrir después de cada Copa del Mundo, la demanda por la indumentaria oficial creció con rapidez. Adidas, sponsor técnico de la Selección Argentina, ya comercializa tanto la versión para hinchas como el modelo profesional utilizado por los futbolistas durante el torneo.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Argentina

La camiseta oficial del Mundial 2026 se vende en dos versiones, con diferencias tanto en tecnología como en precio.

La Camiseta Titular de la Selección Argentina 2026 (versión hincha) tiene un valor oficial de $149.999 . Según la tienda oficial de Adidas, el producto figura entre los más demandados del momento.

tiene un valor oficial de . Según la tienda oficial de Adidas, el producto figura entre los más demandados del momento. La Camiseta Titular Selección Argentina 2026 Versión Jugador, confeccionada con las mismas especificaciones técnicas que utiliza el plantel profesional, por otro lado, tiene un precio de $219.999.

Camiseta de la Selección argentina.

La diferencia entre ambos modelos asciende a $70.000, una brecha que responde a los materiales empleados y a la tecnología incorporada en la prenda de competición.

Qué diferencia hay entre la versión hincha y la versión jugador

Si bien visualmente son muy similares, existen diferencias importantes entre ambas camisetas.

La versión hincha está diseñada para el uso cotidiano. Tiene un calce más relajado, mayor resistencia al desgaste y materiales pensados para ofrecer comodidad durante un uso frecuente.

está diseñada para el uso cotidiano. Tiene un calce más relajado, mayor resistencia al desgaste y materiales pensados para ofrecer comodidad durante un uso frecuente. En cambio, la versión jugador replica exactamente la camiseta que utilizan los futbolistas de la Selección Argentina en los partidos oficiales. Está confeccionada con tejidos más livianos, un ajuste más ceñido al cuerpo y tecnologías que favorecen la ventilación, la transpirabilidad y el rendimiento deportivo.

Por esa razón, suele ser la alternativa elegida por coleccionistas y por quienes buscan la experiencia más cercana posible a la indumentaria profesional.

Dónde comprar la camiseta oficial de la Selección Argentina

La nueva camiseta del Mundial 2026 puede adquirirse a través de la tienda oficial de Adidas, tanto en su sitio web como en sus locales físicos habilitados en todo el país. También suele encontrarse en comercios deportivos autorizados y cadenas especializadas que comercializan indumentaria oficial de la marca.

Al tratarse de uno de los productos más buscados tras la Copa del Mundo, la disponibilidad puede variar según el talle y el modelo elegido, especialmente en la versión jugador, ya que tiene una producción suele ser más limitada.