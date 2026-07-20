FOTO DE ARCHIVO: FOTO DE ARCHIVO: La ilustración muestra el logotipo de Anthropic.

​Una jueza federal de San Francisco aprobó el lunes el histórico acuerdo de 1.500 millones de dólares ‌alcanzado por la empresa ‌de inteligencia artificial Anthropic en una demanda colectiva interpuesta por un grupo de autores que la acusaban de utilizar indebidamente sus libros para entrenar su chatbot de IA, Claude.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín afirmó que concedería la aprobación definitiva del acuerdo, el mayor conocido en ​un caso de ⁠derechos de autor en Estados Unidos.

El caso es uno ‌de los muchos interpuestos por titulares de ⁠derechos de autor —entre ellos autores y ⁠medios de comunicación— contra empresas tecnológicas por el entrenamiento de sus grandes modelos de lenguaje, y el primer caso importante ⁠en Estados Unidos que se resuelve mediante un ​acuerdo.

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El juez William Alsup, ya jubilado, dio ‌inicialmente luz verde al acuerdo ‌en septiembre.

Los escritores demandaron a Anthropic en 2024, alegando ⁠que la empresa, respaldada por Amazon y Alphabet, utilizó versiones piratas de sus libros sin permiso para enseñar a Claude a responder a las preguntas de los ​usuarios.

Alsup dictaminó ‌el pasado mes de junio que Anthropic había hecho un uso legítimo de las obras de los autores para entrenar a Claude, pero consideró que la empresa había violado sus derechos al guardar ⁠más de 7 millones de libros pirateados en una "biblioteca central" que no se utilizaría necesariamente para el entrenamiento de la IA.

Estaba previsto que el juicio comenzara en diciembre para determinar cuánto debía Anthropic por la supuesta piratería, con una indemnización potencial que ascendía a cientos de miles de millones de dólares.

Los ‌autores y otros titulares de derechos de autor presentaron reclamaciones que abarcaban más del 92% de las más de 480.000 obras incluidas en el acuerdo, declaró un abogado de los autores durante una vista judicial.

El acuerdo también suscitó objeciones por ‌parte de algunos autores, que han argumentado que no es lo suficientemente generoso, que compensa en exceso a los abogados de ‌los demandantes ⁠o que excluye indebidamente a algunos titulares de derechos de autor.

Algunos autores y editoriales han ​optado por no formar parte del acuerdo y han presentado demandas independientes contra Anthropic que aún están en curso.

(Reportaje de Blake Brittain en Washington; Editado en español por Juana Casas)