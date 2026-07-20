Chau a uno de los mayores misterios del Mundial: Google revivió la jugada más icónica de Pelé

El "Gol de la Rua Javari" fue recreado digitalmente con modelos de IA.

Google DeepMind presentó un proyecto que combina inteligencia artificial, investigación histórica y producción audiovisual para reconstruir el llamado "gol perdido" de Pelé, una jugada que el propio futbolista brasileño consideraba la mejor de toda su carrera, pero que nunca fue registrada en video. Más de seis décadas después, esa acción volvió a cobrar vida gracias a un documental desarrollado junto con la familia del astro, historiadores, periodistas deportivos y exjugadores.

El tanto, conocido como el "Gol de la Rua Javari", fue convertido en una recreación digital utilizando los modelos de IA más avanzados de Google. El trabajo busca mostrar con la mayor fidelidad posible cómo ocurrió aquella histórica jugada del 2 de agosto de 1959, que durante años solo sobrevivió en el recuerdo de quienes estuvieron presentes en el estadio.

Cómo fue el gol que nunca pudo verse

Según los testimonios recopilados, Pelé recibió la pelota en el área y realizó tres sombreros consecutivos sobre distintos defensores y el arquero, sin que el balón tocara el suelo. Luego definió de cabeza para marcar un gol que él mismo describió como el más espectacular de su carrera.

Como no existía ninguna filmación del partido, Google DeepMind trabajó junto con la familia de Pelé y especialistas para reconstruir la secuencia. La investigación reunió cerca de 2.000 registros históricos, entre fotografías, planos, documentos, recortes periodísticos, álbumes familiares y testimonios de testigos presenciales.

Google DeepMind trabajó junto con la familia de Pelé y especialistas para reconstruir la secuencia.

Además, los investigadores utilizaron una maqueta a escala del estadio Rua Javari y distintos diagramas para ayudar a quienes presenciaron el encuentro a reconstruir cada movimiento desde la memoria.

La inteligencia artificial detrás de la reconstrucción

Para recrear el histórico gol, Google combinó filmaciones realizadas en el estadio original con herramientas de inteligencia artificial como Veo, Gemini Omni y Nano Banana Pro.

El proceso incluyó el reemplazo digital del doble de riesgo por una representación de Pelé con su clásica camiseta número 10, la transformación del estadio para que reflejara el aspecto que tenía en 1959 y la generación de movimientos y detalles visuales basados en los documentos históricos recopilados.

El resultado final forma parte de un documental que también incluye entrevistas con historiadores, familiares del exfutbolista, periodistas deportivos, testigos presenciales y figuras del fútbol. Según Flávia Kurtz, hija de Pelé, su padre siempre lamentó que aquella jugada nunca hubiera sido grabada, por lo que consideró que esta reconstrucción tecnológica representa una forma de mantener vivo uno de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol.