Se trata del pico más alto de atención digital sobre este tema en los últimos años.

A partir del festejo de la Selección Argentina tras el triunfo contra Inglaterra en la semifinal del Mundial el miércoles pasado, un reporte de Google Trends reveló que las búsquedas por internet sobre las Islas Malvinas aumentaron un 2.400% en menos de 24 horas. El dato no es menor, ya que se trata del pico más alto de atención digital sobre este tema en los últimos años.

El miércoles 15 nuestra selección se impuso por 2-1 ante Inglaterra, un partido que tanto en la previa como en el durante generó fuertes repercusiones a nivel global en redes sociales. La tensión fue tal, que las autoridades de la FIFA prohibieron a la hinchada argentina llevar banderas o referencias alusivas al tema Malvinas. Después de terminado el partido y con la euforia del lado albiceleste, los jugadores argentinos festejaron con una bandera que tenía la consigna "las Malvinas son Argentinas", burlándose así de la prohibición inicial.

La repercusión, tanto en redes sociales como en medios argentinos e ingleses, fue inmediata. La situación llegó a tal punto que, a nivel global y sobre todo en el Reino Unido, las búsquedas sobre las islas crecieron y alcanzaron números históricos: entre el miércoles y este viernes hubo un aumento del 2.400% en búsquedas sobre los temas referidos a "Malvinas" como palabra clave.

A escala internacional, las búsquedas más populares incluyeron términos como “malvinas”, “las malvinas”, “falkland”, “falklands” y “argentina”. Por su parte, la búsqueda “las malvinas son” creció un 250%, mientras que “argentina malvinas” aumentó un 20%. En contrapartida, algunas búsquedas históricamente frecuentes como “falkland islands” y “falklands war” tuvieron notables descensos.

Las nuevas búsquedas que aparecieron tras la semifinal del miércoles

Dentro de las nuevas consultas en ascenso a nivel global sobresalieron “pancarta malvinas”, “argentina pancarta malvinas”, “argentina falklands banner” y “las malvinas son argentinas o inglesas meaning”. En general, todas éstas revelaron aumentos puntuales del 500%. También sobresalieron frases como “qué son las malvinas para los argentinos” y “qué son las malvinas argentinas” entre las principales búsquedas.

En términos porcentuales, en lo general, el análisis muestra que el interés por las Islas Malvinas se mantuvo estable durante el último año, con un aumento del 70% en comparación al año anterior. Sin embargo el salto de la última semana excede a cualquier otro registro desde 2004, según la evaluación histórica de Google Trends.

El crecimiento de las búsquedas por el reclamo argentino en Inglaterra

Por otro lado, el interés de búsqueda por las Islas Malvinas también obtuvo números récord en Inglaterra. Ante la expectativa por la chance de un cruce con Argentina, en los primeros días de julio la búsqueda "malvinas argentinas" alcanzó el valor máximo que registra Google Trends. Contó con un aumento del 1.700% respecto de la semana anterior y un “aumento puntual” superior al 5.000% en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, en la mayor de las islas británicas, el volumen de consultas más alto se concentró el jueves, para luego descender de forma gradual en las horas siguientes, aunque sin volver a los niveles habituales.