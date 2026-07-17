Las hermanas de Antonela Roccuzzo: quiénes son y a qué se dedican

Antonela Roccuzzo conserva un fuerte vínculo con Paula y Carla, sus hermanas, a pesar de la fama internacional que alcanzó en los últimos años.

Aunque Antonela Roccuzzo es una de las figuras argentinas más reconocidas a nivel mundial gracias a su relación con Lionel Messi y su trabajo como modelo e influencer, existe un aspecto de su vida que suele mantenerse lejos de la exposición pública. Se trata del fuerte vínculo que mantiene con Paula Roccuzzo y Carla Roccuzzo, sus hermanas y pilares fundamentales de su entorno familiar.

La familia de Antonela Roccuzzo y su perfil bajo

Desde que comenzó su historia de amor con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo despertó el interés de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, a pesar de la enorme popularidad alcanzada con el paso de los años, siempre procuró preservar la privacidad de sus seres queridos.

Junto al capitán de la Selección Argentina construyó una familia integrada por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, mientras mantiene una relación muy cercana con sus padres y sus hermanas. Tanto Paula Roccuzzo como Carla Roccuzzo eligieron desarrollar sus carreras lejos de los medios de comunicación, aunque ocupan un lugar central en la vida de Antonela.

Las tres nacieron y crecieron en Rosario, ciudad con la que conservan un fuerte vínculo pese a los cambios que implicaron sus proyectos personales y profesionales.

Quién es Paula Roccuzzo y cuál es su trabajo

Paula Roccuzzo es la mayor de las tres hermanas y actualmente tiene 39 años. Casada con Lisandro Debernardi, formó una familia junto a sus hijos Felipe y Simón.

Su formación profesional está ligada al ámbito jurídico, ya que estudió Derecho y se desempeña como abogada. Sin embargo, también desarrolló una faceta empresarial vinculada al mundo de la moda infantil.

Junto a Antonela Roccuzzo, impulsó Enfants, una marca de indumentaria para niños que nació a partir de un interés compartido por el diseño y las tendencias para los más pequeños. El emprendimiento se convirtió en uno de los proyectos más importantes que ambas llevan adelante en conjunto.

La participación de Paula en la firma demuestra una faceta menos conocida de la familia Roccuzzo, marcada por el espíritu emprendedor y la búsqueda de nuevos desafíos profesionales.

Carla Roccuzzo: la hermana médica de Antonela

A diferencia de Paula y Antonela, Carla Roccuzzo eligió construir su carrera en un ámbito completamente distinto. La menor de las hermanas estudió Medicina en la Universidad Nacional de Rosario y posteriormente se especializó en cirugía.

Tras finalizar su formación universitaria, decidió continuar perfeccionándose en Estados Unidos, donde realizó estudios de posgrado enfocados en su especialidad médica.

Su carrera profesional se desarrolló principalmente en el ámbito de la salud, una actividad alejada del mundo de la moda, la publicidad y la exposición mediática que rodea a su hermana más famosa.

Durante su estadía en Estados Unidos conoció al cirujano Derek Piolo. La relación avanzó con el paso de los años y la pareja contrajo matrimonio el 23 de diciembre de 2023.

Las tres hermanas comparten un perfil bajo y priorizan la vida familiar por encima de la exposición pública.

El fuerte vínculo entre Antonela, Paula y Carla Roccuzzo

Más allá de los diferentes caminos profesionales que eligieron, las hermanas mantienen una relación muy cercana. Las redes sociales y algunas apariciones públicas reflejan la complicidad que existe entre ellas y la importancia que tiene la familia dentro de su vida cotidiana.

Mientras Antonela Roccuzzo desarrolla una carrera internacional como embajadora de marcas y figura pública, Paula Roccuzzo combina la abogacía con sus proyectos empresariales y Carla Roccuzzo continúa enfocada en la medicina y la cirugía.

Las tres comparten una característica que las identifica desde hace años: la decisión de mantener la vida privada resguardada y priorizar los vínculos familiares por encima de la exposición mediática.

Esa cercanía explica por qué, pese a vivir realidades muy distintas, Antonela Roccuzzo, Paula Roccuzzo y Carla Roccuzzo siguen mostrándose unidas y acompañándose en cada etapa de sus vidas, consolidando un lazo familiar que permanece intacto con el paso del tiempo.