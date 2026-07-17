Quién es Martín Tocalli, el entrenador de arqueros de la Selección Argentina: su historia de vida

Martín Tocalli.

Cuando se habla del éxito de la Selección argentina, los primeros nombres que aparecen son Lionel Scaloni, Lionel Messi o Emiliano "Dibu" Martínez. Sin embargo, detrás de cada consagración hay un grupo de profesionales que trabaja lejos de los flashes y resulta fundamental para sostener el rendimiento del equipo campeón del mundo.

Uno de ellos es Martín Tocalli, el entrenador de arqueros de la Albiceleste. Desde hace casi una década acompaña a los guardametas argentinos y es una pieza indispensable dentro del cuerpo técnico que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Ahora, en el Mundial 2026, vuelve a ser uno de los responsables de preparar a los tres arqueros convocados por Scaloni.

Quién es Martín Tocalli y cómo llegó a la Selección argentina

Martín Tocalli se incorporó a la Selección mayor en 2017, durante el ciclo de Jorge Sampaoli, como entrenador de arqueros. Cuando Scaloni asumió la conducción del equipo luego del Mundial de Rusia 2018, decidió mantenerlo en su cargo, una muestra de la confianza que despertaba su trabajo.

Desde 2020 también ocupa el rol de coordinador de arqueros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al supervisar el desarrollo de los guardametas en las distintas categorías de las selecciones nacionales.

Su apellido está estrechamente ligado al fútbol argentino. Es hijo de Hugo Tocalli, histórico entrenador de divisiones juveniles de la Selección y uno de los colaboradores más cercanos de José Pekerman durante una de las etapas más exitosas del fútbol formativo nacional.

Esa herencia futbolística marcó su carrera, aunque Martín eligió construir su propio camino desde un perfil bajo y alejado de la exposición mediática.

El hombre detrás del trabajo de Emiliano Martínez, Musso y Rulli

En un plantel de alto rendimiento, el entrenador de arqueros cumple un rol determinante. Es quien planifica entrenamientos específicos, analiza rivales, corrige aspectos técnicos y prepara a los futbolistas para responder en los momentos de máxima exigencia.

Durante el Mundial 2026, Tocalli trabaja a diario junto a Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli, los tres arqueros elegidos por Scaloni para defender el arco argentino.

Martín Tocalli.

Su tarea adquirió una enorme visibilidad durante Qatar 2022 gracias al rendimiento extraordinario del "Dibu" Martínez, protagonista de atajadas decisivas en los penales frente a Países Bajos y Francia. Sin embargo, puertas adentro del cuerpo técnico, el trabajo de Tocalli es reconocido desde mucho antes por su capacidad para potenciar a los arqueros y mantener competitivos a todos los integrantes del puesto.

El cuerpo técnico que acompaña a Lionel Scaloni en el Mundial 2026

Martín Tocalli integra uno de los cuerpos técnicos más estables y exitosos de la historia reciente del seleccionado argentino.

El equipo de trabajo está encabezado por Lionel Scaloni como entrenador principal y se completa con:

Pablo Aimar (asistente técnico).

Walter Samuel (asistente técnico).

Roberto Ayala (asistente técnico).

Martín Tocalli (entrenador de arqueros).

Luis Martín (preparador físico).

Matías Manna (analista de video).

Con este grupo de trabajo, Argentina llega al Mundial 2026 después de construir uno de los ciclos más exitosos de su historia. Bajo la conducción de Scaloni, la Albiceleste conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de consolidar una identidad futbolística reconocida a nivel mundial.