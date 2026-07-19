La riña entre Argentina y España tras el final del partido.

No se pudo. La Selección Argentina cayó en la final del Mundial 2026 ante España y así La Roja sumó su segundo título, 16 años después de la gesta en Sudáfrica 2010, donde también se llevó el trofeo luego de un 1-0 que llegó en el segundo tiempo extra.

Desde luego esto generó desazón no solo en los más de 47 millones de argentinos comprendidos tanto dentro como fuera de nuestro territorio, sino también puntualmente en la delegación presente en Nueva York que soñaba con bordar la cuarta estrella por encima del escudo de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Selección Argentina cayó ante España en la final.

El desenlace produjo sensaciones diferentes en cada uno de ellos: mientras Messi se tiró en el verde césped, con un semblante serio y la mirada perdida, hubo quienes se quedaron con bronca. Leandro Paredes, por ejemplo, ni bien el árbitro dio por concluido el certamen, dio el puntapié inicial de una batalla campal.

Lo que no se vio en TV: el cruce de Leandro Paredes a Eric García

Si bien aún no trascendió que fue lo que pudo haber dicho Eric García, el mediocampista se le fue al humo de manera tan rápida como contundente: lo tomó del cuello sin reparo alguno y lo tiró el suelo. Cuando otro de los ibéricos salió en defensa de su compañero, el de Boca lo empujó para luego tomarlo de la pechera.

La situación se apaciguó parcialmente gracias a la intervención de Lionel Scaloni, quien comenzó a separar a los involucrados y trató de hablarles, aunque hubo algunas réplicas más tenues hasta que se extinguió definitivamente.

Fin del camino para La Scaloneta en este Mundial, en un choque que fue cada vez más cuesta arriba, sobre todo tras la expulsión de Enzo Fernández. Tocará sacudirse el polvo y levantarse, no por ello sin estar agradecidos a lo que hizo este grupo por la camiseta celeste y blanca.