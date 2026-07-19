Cuántos hijos tiene Marc Cucurella: así es la familia del futbolista de España

Juntos comenzaron su relación en 2018 y, desde entonces, se han convertido en una de las parejas más conocidas del entorno del fútbol español

Además de destacarse dentro del campo de juego, Marc Cucurella se convirtió en una de las figuras más queridas y carismáticas de la Selección de España. Su vida familiar también despierta interés entre los seguidores del fútbol, especialmente por la historia que construyó junto a su pareja y sus hijos desde muy joven.

La historia de amor de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez

La vida personal de Marc Cucurella ha estado marcada por una relación estable junto a Claudia Rodríguez. La pareja comenzó su historia en 2018 y, desde entonces, compartió importantes momentos tanto en el ámbito familiar como profesional.

Mientras el lateral español desarrollaba su carrera en el fútbol de élite, Claudia construyó su propio camino en el mundo de la moda. Se dedica al diseño de indumentaria y cuenta con formación en ballet. Además, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte imágenes de viajes, proyectos y distintos aspectos de su vida cotidiana.

Con el paso de los años, ambos se consolidaron como una de las parejas más reconocidas del entorno futbolístico español, acompañándose en cada desafío personal y profesional.

Cuántos hijos tiene Marc Cucurella

La familia de Marc Cucurella está compuesta por tres hijos. El primero en llegar fue Mateo, nacido en 2019, apenas un año después de que comenzara la relación entre el futbolista y Claudia Rodríguez.

Posteriormente, en 2021, nació Río, ampliando el núcleo familiar. Dos años más tarde, en 2023, la pareja celebró la llegada de Bella, la menor de los hermanos.

De esta manera, el defensor español se convirtió en padre de tres hijos antes de cumplir los 26 años. Lejos de considerar la paternidad como un desafío que limite su carrera, siempre la describió como una de las experiencias más importantes de su vida.

En una entrevista, el futbolista expresó su entusiasmo por formar una familia desde joven: “Siempre me han gustado mucho los niños, siempre he querido ser padre joven”.

Según ha contado en distintas ocasiones, la vida familiar también le permite encontrar equilibrio frente a las exigencias de la competencia profesional. La convivencia con sus hijos se transformó en un refugio emocional que lo ayuda a relativizar incluso los momentos más difíciles dentro del deporte.

El desafío familiar que marcó la vida de Marc Cucurella

El defensor español es padre de tres hijos: Mateo, Río y Bella

La historia familiar de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez también estuvo atravesada por momentos complejos. Cuando Mateo tenía apenas 13 meses, sus padres comenzaron a notar algunas señales que llamaron su atención durante el desarrollo del niño.

Claudia relató su experiencia en el programa Madres: desde el corazón, de Mediaset Infinity. Allí explicó: “No tenía contacto visual, no hablaba, lo veíamos muy pasota, no prestaba atención... Indicios de que nunca hubiera pensado que era autismo por lo que yo conocía, porque Mateo era súper cariñoso”.

Tras numerosas consultas médicas y distintas instancias de evaluación, el pequeño fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una condición vinculada al desarrollo neurológico.

Cómo afronta la familia de Marc Cucurella el diagnóstico de TEA

Desde que recibieron el diagnóstico, Marc Cucurella y Claudia Rodríguez se involucraron activamente en el acompañamiento de Mateo. Ambos han compartido públicamente parte de ese proceso con el objetivo de generar conciencia y visibilizar una realidad que atraviesa a muchas familias.

El apoyo profesional, las terapias y el compromiso diario fueron fundamentales para afrontar esta etapa. Al mismo tiempo, la pareja destacó en distintas oportunidades la importancia de la información y la detección temprana.

Mientras continúa brillando en la Selección Española y en el fútbol europeo, Cucurella también construye una historia marcada por la dedicación a su familia. Junto a Claudia y sus tres hijos, el defensor combina la exigencia del deporte de alto rendimiento con una vida personal que ocupa un lugar central en su día a día.