Lluvias hoy, granizo y ráfagas de viento: qué zonas sufrirán 48 horas de tormentas

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un sistema de tormentas que afectará al norte del país durante las próximas 48 horas.

Después de un fin de semana caracterizado por las lluvias en distintas regiones, la entidad advirtió que Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa serán las provincias más comprometidas por el avance del temporal, con importantes acumulados de agua y ráfagas de viento.

Según el SMN, el fenómeno comenzará a intensificarse durante el lunes y se extenderá hasta el martes, generando condiciones de inestabilidad que podrían provocar complicaciones, especialmente en zonas vulnerables a anegamientos.

Tormentas, lluvias y ráfagas

Según el SMN, las precipitaciones serán persistentes durante las dos jornadas. Para el lunes se esperan acumulados cercanos a los 30 milímetros, mientras que el martes las lluvias podrían alcanzar hasta 67 milímetros en algunas zonas.

El temporal también estará acompañado por vientos intensos, con ráfagas que podrían llegar a los 52 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, interrupciones en la circulación y otros inconvenientes.

Respecto a la temperatura, el ambiente se mantendrá templado, con máximas de hasta 25 grados, por lo que la humedad elevada será una de las principales características del tiempo durante los dos días.

Ante ello, el organismo recomendó extremar las precauciones y seguir las medidas preventivas para reducir los riesgos. Entre las cuales se destacan: evitar actividades al aire libre, limpiar sumideros y desagües para facilitar el escurrimiento del agua, retirar objetos de balcones y patios que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejados de árboles y postes, y consultar de manera periódica las actualizaciones del pronóstico.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

El norte del país enfrentará el período de mayor inestabilidad, mientras que el panorama será muy diferente en la Ciudad de Buenos Aires y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El lunes el cielo estará mayormente nublado, con algunos vientos y lluvias débiles, y una temperatura mínima cercana a los 9°C. Aunque no se prevén tormentas de gran intensidad, el SMN aconsejó mantenerse atento ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Tras ello, la semana continuará con tiempo estable. Entre el martes y el viernes se esperan mañanas frescas, con mínimas de alrededor de 8 grados y máximas que rondarán los 15°C, sin nuevas precipitaciones.

Para el próximo fin de semana, el pronóstico anticipa una mejora aún más marcada. El cielo permanecerá mayormente despejado y las temperaturas máximas ascenderán hasta los 17 grados.