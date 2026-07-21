El clásico del 2004 que arrasa en Prime Video: ideal para los fans de la mitología

Troya es una de las pélículas más vistas de Prime Video.

Prime Video tiene entre sus opciones un clásico perfecto para ver en estos días de lluvia; se trata del largometraje Troya coproducción entre Estados Unidos y el Reino Unido dirigida por Wolfgang Petersen en 2004, contó con un elenco integrado por Brad Pitt, Sean Bean, Diane Kruger, Eric Bana y Orlando Bloom. La producción tomó como referencia la Ilíada de Homero, incorporando pasajes de la Odisea y la Eneida de Virgilio, junto a otras fuentes clásicas.

La adaptación cinematográfica introdujo modificaciones respecto de la mitología tradicional, prescindiendo de diversos elementos centrales de los textos originales. El argumento retrata el conflicto entre las fuerzas griegas y troyanas a través de las acciones de Odiseo, Héctor, Paris y Aquiles, exponiendo la escala de valores de la cultura guerrera griega e incluyendo el episodio del caballo de Troya.

La narración se articula a través del relato de Odiseo (Sean Bean), rey de Ítaca; en la trama, el monarca Agamenón (Brian Cox) busca consolidar el dominio territorial sobre Grecia, intentando recurrir frecuentemente al apoyo de Aquiles (Brad Pitt), el guerrero más destacado del período. El enfrentamiento inicial entre ambos se evidencia cuando Aquiles, tras vencer al principal combatiente del último reino resistente, explicita que su intervención no responde a la lealtad hacia Agamenón, sino al propósito de evitar pérdidas civiles.

Entre las divergencias argumentales frente al poema homérico, la versión fílmica altera la resolución del personaje de Helena: mientras que en el texto clásico Menelao la recupera tras el desenlace de la guerra, la película concluye con la huida conjunta de Paris y Helena, subordinando la noción del honor al desarrollo de la trama romántica.

Troya.

En el aspecto de las relaciones entre personajes, la producción prescinde de las lecturas de vínculos homoeróticos entre Aquiles y Patroclo, presentándolos como familiares directos bajo el vínculo de primos, aspecto alineado con diversas variantes de las genealogías de la mitología griega.

Elenco de la película Troya