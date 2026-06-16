Para los fans de las historias de amor: la película romántica inglesa que todos están viendo en Prime Video

Culpa mía: Londres es una gran película para ver en Prime Video.

Amazon Prime Video consolidó en su catálogo una propuesta ideal para los suscriptores fans del género romántico y el drama juvenil: My Fault: London (Culpa mía: Londres, en español). Esta producción británica se presenta como la alternativa perfecta para quienes buscan historias intensas y llenas de pasión.

Dirigida por la dupla conformada por Dani Girdwood y Charlotte Fassler, la película está protagonizada por los jóvenes actores Asha Banks y Mathew Broome y funciona como la versión anglosajona y remake directo del fenómeno cinematográfico español Culpa mía. Éste fue estrenado originalmente en 2023 y cosechó niveles masivos de audiencia en la misma plataforma.

La trama sigue la vida de Noah, una joven de 18 años que debe mudarse desde los Estados Unidos hacia Londres debido al nuevo matrimonio de su madre con un hombre de gran poder adquisitivo. En su nuevo hogar conoce a Nick, su hermanastro, y aunque ambos intentan resistirse mutuamente en un principio, una inevitable atracción surge entre ellos.

En paralelo al conflictivo romance, la tensión aumenta cuando el padre biológico de Noah -recientemente salido de la cárcel y de quien ella se encuentra distanciada- comienza a buscarla de manera oculta.

Por otro lado, el lanzamiento de este título sirvió para confirmar la expansión de la franquicia en territorio británico. Tras la buena recepción de la cinta, se ratificó que las secuelas Your Fault: London (Culpa tuya: Londres) y Our Fault: London (Culpa nuestra: Londres) ya se encuentran en etapa de producción, garantizando la continuidad de la trilogía literaria adaptada ahora a los paisajes del Reino Unido.

Culpa mía: Londres.

Elenco completo de la película Culpa Mía: Londres

Asha Banks como Noah

Mathew Broome como Nick

Eve Macklin como Ella

Ray Fearon como William

Enva Lewis como Jenna

Kerim Hassan como Lion

Sam Buchanan como Roonnie

Amelia Kenworthy como Anna

Christina Cole como Bethan

Jason Flemyng como Travis

Harry Gilby como Dan

George Robinson como JP

Otra opción para ver en Prime Video

La grilla de contenidos de Amazon Prime Video sumó a su oferta la ficción por entregas Spider-Noir, una adaptación audiovisual de los cómics pertenecientes a la editorial Marvel. El creador Oren Uziel compartió las tareas de conducción general y supervisión ejecutiva con el productor Steve Lightfoot.

En lo que respecta al hilo argumental, el foco principal de la narración sigue los pasos de Ben Reilly, un experimentado investigador particular que debe lidiar con un contexto personal y profesional desfavorable, ambientado en el sombrío escenario urbano de la Nueva York de los años 30.