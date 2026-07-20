Dónde comprar y cuánto cuesta la camiseta suplente de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Camiseta alternativa de la Selección argentina.

La Selección Argentina volvió a llamar la atención dentro y fuera de la cancha durante el Mundial 2026. Además de su rendimiento deportivo, la camiseta suplente diseñada por Adidas despertó un fuerte interés entre los fanáticos por una propuesta estética que rompió con la tradición y puso en primer plano un símbolo de la cultura porteña.

El modelo alternativo acompañó a la Albiceleste en partidos clave del torneo, entre ellos el recordado cruce frente a Inglaterra. Con un diseño negro atravesado por líneas celestes y blancas inspiradas en el fileteado porteño, la camiseta rápidamente pasó a ser una de las más buscadas en las tiendas oficiales.

Cuánto cuesta la camiseta suplente de la Selección Argentina

La camiseta alternativa oficial del Mundial 2026 se comercializa en dos versiones, con diferencias tanto en sus materiales como en el precio.

La Camiseta Alternativa Selección Argentina 2026 versión hincha tiene un valor oficial de $149.999. Sin embargo, al momento de la consulta está agotada en el sitio web oficial de Adidas, reflejo de la alta demanda que generó desde su lanzamiento.

La Camiseta Alternativa Selección Argentina 2026 Versión Jugador, por otro lado, cuesta $219.999 y figura entre los artículos en tendencia dentro de la tienda oficial de la marca.

Camiseta alternativa de la Selección argentina.

Como sucede con la camiseta titular, el modelo profesional incorpora los mismos materiales y tecnologías que utiliza el plantel dirigido por Lionel Scaloni durante los partidos oficiales.

Dónde comprar la camiseta alternativa de Argentina

La camiseta suplente puede conseguirse a través de la tienda oficial de Adidas y en locales autorizados de la marca, aunque la disponibilidad depende del modelo y del talle.

En la actualidad, la versión hincha aparece agotada en el sitio oficial, mientras que la versión jugador continúa disponible, aunque con una demanda muy alta. También es posible encontrar stock en cadenas deportivas y comercios oficiales que comercializan indumentaria de la Selección Argentina.

Por el interés que despertó durante el Mundial, no se descarta que algunos talles se agoten rápidamente, especialmente en las semanas posteriores al torneo.

El homenaje al fileteado porteño detrás del diseño

Lejos de ser una simple camiseta alternativa, la casaca utilizada por Argentina durante el Mundial 2026 tiene un fuerte componente cultural.

El diseño está inspirado en el fileteado porteño, un estilo artístico nacido a fines del siglo XIX en la Ciudad de Buenos Aires. Reconocible por sus líneas curvas, espirales, colores intensos, efectos de profundidad y composiciones simétricas, el fileteado comenzó como una decoración de carros de transporte tirados por caballos antes de expandirse a colectivos, camiones, carteles y distintos elementos urbanos.

Su importancia trascendió las fronteras argentinas cuando, en 2015, la UNESCO lo incorporó a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, consolidándolo como una de las expresiones artísticas más representativas del país.

Sobre esa base, Adidas diseñó una camiseta de fondo negro con detalles ondulados en blanco y celeste. Al presentar la indumentaria, la marca explicó que el objetivo era "captar la pasión y el arte de la cultura argentina", trasladando uno de los símbolos visuales más reconocibles de Buenos Aires al escenario del fútbol mundial.

El modelo también quedó asociado a grandes recuerdos deportivos. Argentina lo utilizó, entre otros encuentros, en la victoria frente a Jordania durante la fase de grupos y volvió a vestirlo ante Inglaterra, un rival con el que la Albiceleste protagonizó algunos de los capítulos más memorables de la historia de los Mundiales, como el triunfo de México 1986 con la inolvidable actuación de Diego Maradona y la clasificación por penales en Francia 1998.