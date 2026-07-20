Oficial | Cuatro países prohíben la entrada de argentinos sin este trámite

Los argentinos que planeen viajar a Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay deberán verificar que cuenten con la última versión física del Documento Nacional de Identidad (DNI). Quienes presenten documentos antiguos, deteriorados o únicamente la versión digital podrían ser rechazados en los controles migratorios y no podrán ingresar a esos países.

La advertencia fue reiterada por la Dirección Nacional de Migraciones, que recordó que los países del Mercosur y Estados asociados solo admiten determinadas versiones del DNI argentino para el cruce de fronteras. El objetivo es evitar inconvenientes durante las vacaciones o viajes de turismo.

¿Qué países exigen el DNI actualizado?

La medida alcanza a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, destinos a los que los ciudadanos argentinos pueden ingresar sin pasaporte gracias a los acuerdos vigentes del Mercosur.

Sin embargo, eso no significa que cualquier DNI sea válido. Para atravesar los controles fronterizos es obligatorio presentar el físico vigente, correspondiente a la última versión emitida por el Renaper, o bien un pasaporte válido. El DNI disponible en la aplicación Mi Argentina no tiene validez como documento de viaje internacional.

Tampoco pueden utilizarse los antiguos confeccionados manualmente, como las libretas verdes, las libretas celestes emitidas de forma manual, la libreta cívica, la libreta de enrolamiento ni las viejas cédulas de identidad de la Policía Federal.

¿Qué documentación es válida para viajar a Uruguay Chile, Paraguay y Brasil?

La Dirección Nacional de Migraciones recomienda revisar la documentación antes de viajar y verificar que el DNI se encuentre en buen estado de conservación, ya que los documentos dañados también pueden ser observados durante los controles migratorios.

En caso de viajar con menores de edad, además del documento correspondiente, puede ser necesaria la autorización de viaje prevista por la normativa vigente cuando no viajen con ambos padres.

Para quienes crucen la frontera en un vehículo particular también será necesario contar con la documentación exigida para circular en el exterior, como la licencia de conducir, la cédula del vehículo y el seguro con cobertura internacional, según el país de destino.

Antes de emprender el viaje, Migraciones aconseja comprobar que el documento de identidad corresponda a la última versión emitida y que se encuentre vigente, ya que de lo contrario las autoridades migratorias del país de destino podrán impedir el ingreso, aun cuando el viajero no necesite visa ni pasaporte para cruzar la frontera.