Cómo y dónde hacer el trámite de actualización del DNI para menores de 8 años en CABA

Los niños y niñas que cumplen 5 años deben realizar la primera actualización obligatoria del Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta gestión permite incorporar una fotografía actualizada, la firma y las huellas dactilares del menor, y debe efectuarse entre los 5 y los 8 años de edad.

La actualización es obligatoria en todo el país y constituye uno de los pasos necesarios para mantener la documentación vigente. La siguiente renovación deberá realizarse al cumplir 14 años.

¿Dónde hacer el trámite de actualización del DNI para los menores de entre 5 a 8 años en CABA?

La actualización del DNI puede hacerse en los Registros Civiles habilitados o en los Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). En la mayoría de las jurisdicciones es necesario solicitar un turno previo, ya sea a través de los sistemas provinciales o mediante la aplicación Mi Argentina.

En la Ciudad de Buenos Aires, el trámite se realiza de manera presencial con posibilidad de gestionar un turno desde la Línea 147.

Sede Central - Registro Civil

Uruguay 753

Lunes a viernes - 7.30 a 19 hs

Centro de Documentación Rápida (CDR) 10

Segurola 141

Lunes a viernes - 7:30 a 12:50 hs / 13:30 a 18:50 hs

Subsede Comunal 3

Moreno 2301

Lunes a viernes - 9.30 a 15 hs

Subsede Comunal 7

Emilio Mitre 956

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Sede Comunal 5

Carlos Calvo 3325

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Sede Comunal 8

Av. Roca 5252

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Sede Comunal 12

Holmberg 2548

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Sede Comunal 13

Av. Cabildo 3067

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Sede Comunal 15

Av. Córdoba 5690

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

¿Cuáles son los requisitos para actualizar el DNI de menores de entre 5 a 8 años?

El menor debe concurrir acompañado por su padre, madre o representante legal, quien deberá presentar su propio DNI. En caso de que asista un tutor o responsable legal, será necesario acreditar la representación mediante la documentación judicial correspondiente.

Además, se solicita la partida de nacimiento original o una copia certificada. Para menores nacidos en el extranjero, la documentación deberá estar legalizada y, cuando corresponda, traducida y apostillada.

¿Cuánto cuesta el trámite de actualización del DNI para los menores de entre 5 a 8 años en CABA?

Según la información vigente publicada en el sitio oficial del RENAPER, el trámite tiene un costo de $10.000 para argentinos y de $ 20.000 para extranjeros. Con una demora aproximadamente 15 minutos una vez que el solicitante es atendido, el nuevo DNI es enviado al domicilio declarado o puede retirarse según la modalidad establecida por cada oficina.