“Siempre lo recordaremos”: murió un famoso actor tras graves complicaciones con su enfermedad

Un actor famoso falleció a los 70 años tras sufrir severas complicaciones de salud derivadas del mal de Parkinson.

El actor venezolano Gonzalo Velutini falleció a los 70 años el pasado viernes 10 de julio, tras sufrir severas complicaciones de salud derivadas del mal de Parkinson, enfermedad contra la que luchaba desde hacía varios años. Por otra parte, a ese cuadro se sumaron recurrentes afecciones cardíacas que terminaron por agravar su estado.

La noticia de su muerte fue confirmada por medios venezolanos: “Lamentamos el fallecimiento del gran Gonzalo Velutini, de 70 años, tras complicaciones con el mal de Parkinson y afecciones del corazón. Siempre lo recordaremos por sus personajes de villano en la época de oro de la TV venezolana”.

Por otra parte, los reportes compartidos en redes sociales detallaron las causas que desmejoraron su condición física durante el último año, luego de batallar con problemas causados por el mal de Parkinson y afecciones cardíacas.

Tras conocerse la triste noticia, numerosos usuarios de las redes sociales expresaron su tristeza y compartieron mensajes de despedida y agradecimiento, recordando con admiración su calidad humana y su destacada trayectoria artística.

La gran trayectoria de Gonzalo Velutini

Si bien inició su formación actoral en la compañía de teatro Rajatabla, luego de graduarse como ingeniero de sistemas, su carrera artística pegó el salto a la televisión abierta a mediados de 1985 en la telenovela Zapatos Viejos emitido por la cadena Venezolana de Televisión, un drama de fuerte corte social y realista que gira en torno a las duras realidades de la pobreza, la marginalidad urbana y la lucha cotidiana de las clases más desfavorecidas en la Venezuela de los años 80.

Luego, al año siguiente le llegó la oportunidad de participar en Los Donatti y en 1987 en Inmensamente tuya, una telenovela que combina el melodrama romántico tradicional con el suspenso y la intriga familiar. Esta historia tuvo éxito por estar llena de conspiraciones, pasiones descontroladas, secretos familiares oscuros y terribles rivalidades, llegando a tocar temas fuertes para la época como accidentes provocados, disputas por la custodia de hijos y enfermedades mentales.