Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina: cuándo juega tras la final del Mundial 2026

Selección argentina.

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 marcó el cierre de otro ciclo inolvidable para la Selección Argentina. El equipo de Lionel Scaloni volvió a instalarse entre los mejores del planeta y alcanzó un subcampeonato que, aunque dejó un sabor amargo por la oportunidad perdida, ratificó la vigencia de un proceso que cambió la historia reciente de la Albiceleste.

Pero el calendario no se detiene. Apenas terminado el Mundial, la FIFA ya tiene definidas las próximas ventanas internacionales y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja para cerrar los primeros amistosos de una etapa que comenzará a preparar el camino hacia el Mundial 2030, una edición muy especial en la que Argentina volverá a ser una de las sedes.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La próxima presentación de la Selección Argentina será durante la fecha FIFA que irá del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Es una ventana internacional inédita. La FIFA decidió extenderla durante 15 días para que las selecciones nacionales puedan disputar hasta cuatro partidos amistosos, una modificación pensada para darle mayor actividad a los equipos nacionales en un calendario que sufrirá cambios de cara al próximo Mundial.

Por el momento, la AFA todavía no confirmó los rivales. La reciente finalización del Mundial retrasó las negociaciones, aunque ya comenzaron los primeros contactos con distintas federaciones interesadas en enfrentar a la vigente subcampeona del mundo.

Los amistosos que prepara la AFA y la posibilidad de una nueva final con España

Uno de los encuentros que aparece con mayor fuerza en el horizonte es la Finalissima entre Argentina y España. El partido, que originalmente debía disputarse en marzo pero quedó postergado por el conflicto bélico en Medio Oriente, podría finalmente jugarse durante la ventana de noviembre. Qatar aparece como uno de los principales candidatos para albergar el evento, que ahora tendría un atractivo adicional: volvería a enfrentar a los dos finalistas del Mundial apenas unos meses después del duelo decisivo disputado en el MetLife Stadium.

Lionel Scaloni.

Además, distintos países del mundo árabe ya manifestaron su interés en organizar amistosos de la Selección Argentina durante las próximas fechas FIFA, una posibilidad que la AFA analiza mientras define el calendario del segundo semestre.

La siguiente ventana internacional ya tiene fecha confirmada: será del 9 al 17 de noviembre, también con la posibilidad de disputar varios encuentros amistosos.

El futuro de Lionel Scaloni y un nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030

Más allá de los partidos que se vienen, uno de los principales interrogantes continúa siendo el futuro de Scaloni. El entrenador confirmó en declaraciones a la prensa que cumplirá su contrato hasta diciembre, aunque dejó abierta la posibilidad de finalizar su ciclo una vez concluido ese vínculo. Por ese motivo, los amistosos de septiembre y noviembre podrían transformarse en sus últimos compromisos al frente de la Selección si finalmente decide no renovar.

La decisión definitiva se debatirá hacia fin de año, cuando la AFA buscará convencer al técnico de extender un proceso que ya lleva ocho años y que incluye la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América consecutivas y el subcampeonato mundial en 2026.

En caso de producirse un cambio de entrenador, el nuevo cuerpo técnico asumiría antes de las fechas FIFA de marzo (22 al 30) y junio (7 al 15) de 2027, que volverán al formato tradicional de una semana.

Mientras tanto, la Conmebol también analiza modificar el sistema de clasificación para el Mundial 2030. Con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados por ser anfitriones de los partidos inaugurales del centenario, una de las alternativas en estudio es reemplazar las Eliminatorias tradicionales por un torneo similar a la UEFA Nations League.