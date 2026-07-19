¿Es el último mundial de Lionel Messi?: qué dijo el Diez de la Selección Argentina

Lionel Messi ya tiene 39 años y confirmó que el Mundial 2026 será el último de su carrera futbolística. Tras haber levantado la Copa del Mundo en Qatar 2022 y superar sus récords en el torneo de este año, el ídolo del fútbol no volverá a jugar con los colores de la Albiceleste después de haber perdido este domingo 1-0 frente a España.

Por qué Messi no jugará otro Mundial con la Selección Argentina

El astro rosarino inició el torneo de este año con un hat-trick contra Argelia en Kasas y, después del partido, le preguntaron si había chances de un último baile en 2030. "No, no, eso sí que no", descartó con una sonrisa. Por lo que este mundial es el último para ídolo del fútbol.

Tras la consagración en Qatar muchos pensaron que Messi dejaría coglados los botines con la Selección, pero sorprendió al continuar un más. "Como dije y repetí varias veces, gracias a Dios me hace hacer estas cosas y una vez más puedo disfrutar de estar adentro de una cancha, que es lo que me apasiona y me gusta desde chiquito. Fue y es mi vida", expresó.

Con su titularidad ante Argelia, Messi llegó a las seis participaciones en los Mundiales y podrá disputar los cuartos de final una vez más con la Albiceleste. Junto con Cristiano Ronaldo, en Portugal, y Guillermo Ochoa, para México, se encuentran entre los jugadores en jugar 6 Copas del Mundo.

Y sostuvo sobre las expectativas para el torneo: "Se viene viendo en el Mundial que todos los partidos son muy, muy parejos, que nadie te regala nada. Competiremos e intentaremos llegar hasta donde nos dé".

Qué récords rompió Lionel Messi durante el Mundial 2026

Además de sumarse a la lista de jugadores con más mundiales disputados, acaba de romper un récord Guiness con su anotación durante el partido contra Egipto y se convirtió en el único jugador en haber anotado un gol en nueve partidos de una Copa del Mundo. También logró los siguientes récords: