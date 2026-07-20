El Gobierno de La Rioja apuesta a la inversión en el acceso al agua con una nueva obra hídrica: los detalles

El Gobierno de La Rioja puso en marcha una nueva obra de infraestructura hídrica en la localidad de Santo Domingo, departamento Famatina, con el objetivo de ampliar la capacidad de captación de agua potable y mejorar el abastecimiento para la comunidad. Se trata de la construcción de una segunda galería filtrante, que permitirá fortalecer el sistema de distribución del recurso.

Los trabajos son ejecutados por el Ministerio de Agua y Energía, en coordinación con el municipio de Famatina, tras un pedido realizado por la intendenta Adriana Olima. La intervención forma parte del plan provincial destinado a optimizar el servicio de agua y atender las dificultades ocasionadas por los recientes temporales.

Desde la Secretaría de Agua informaron que la primera etapa del proyecto ya fue concluida y permitió incrementar en un 50% el caudal que ingresa a la red de distribución, lo que mejoró el suministro para los habitantes de la zona.

Una obra para aumentar la disponibilidad de agua

Actualmente, los equipos trabajan en tareas de zanjeo sobre el río Santo Domingo para instalar la nueva galería filtrante, con el apoyo de maquinaria del área de Producción y Agricultura y personal de las delegaciones de Pituil, Campana y Santo Domingo, junto a cuadrillas municipales.

El nuevo sistema contempla la instalación de caños ranurados de PVC de 160 milímetros, conectados mediante tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD), además de un manto filtrante integrado por piedra, granza y arena, materiales que permiten optimizar la captación y mejorar la calidad del agua.

Con esta nueva etapa, el Gobierno provincial busca consolidar la infraestructura hídrica del departamento Famatina y garantizar un servicio de agua potable más eficiente y estable para los vecinos de Santo Domingo y localidades cercanas.

Trabajos de la provincia en espacios públicos

El Instituto de Servicios Ambientales (ISA) continúa con la expansión del programa Manzanas Saludables, una iniciativa central del plan de Gobierno destinada a recuperar espacios públicos, optimizar las condiciones ambientales y fomentar el trabajo colaborativo entre el Estado, las instituciones y los vecinos. Actualmente, los equipos de trabajo se encuentran desplegados en los barrios Virgen Desatanudos, Agrario, Argentino, 129 Viviendas, Las Talas y Loteo San Andrés, donde llevan adelante tareas de limpieza, desmalezado y reacondicionamiento de predios para su uso comunitario.

Christian Albrecht, presidente del ISA, destacó que este programa se consolidó como una herramienta de gestión que integra políticas ambientales con la participación ciudadana y la presencia territorial, lo que permite relevar necesidades específicas para orientar futuras acciones. Estas intervenciones cuentan, además, con el respaldo de EDELAR, que se encarga del mantenimiento y mejora del alumbrado público; el objetivo final es reforzar la seguridad y revitalizar estos espacios para que vuelvan a ser puntos de encuentro recreativo y social para todas las familias del sector.