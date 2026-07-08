"De la idea a la gestión pública": la diputada Pedrali presentará el libro del Plan Angelelli en la Feria de La Rioja

En el marco de la 23ª Feria Provincial del Libro en La Rioja, la diputada nacional Gabriela Pedrali presentará su nuevo libro "De la idea a la gestión pública". Dicha publicación recorre el proceso de creación y desarrollo del Plan Angelelli, una de las principales políticas habitacionales impulsadas por el Gobierno provincial desde 2019.

"Sentimos la necesidad de registrar todo este proceso y dejar testimonio de cómo una idea se transformó en una política pública concreta que mejoró la vida de muchas familias", expresó a Radio La Ciudad, la legisladora nacional quien detalló que la obra es el resultado de cinco años de trabajo. Asimismo adelantó que la misma documenta el origen, la implementación y la evolución del programa.

Surgido en un contexto de emergencia social por la pandemia de Covid-19, el programa de viviendas alcanzó la entrega de 1.012 unidades, acompañadas por obras de infraestructura. Estas consistieron en apertura de calles, redes de agua potable y cloacas, iluminación, espacios verdes, sectores sostenibles, capacitaciones y oportunidades laborales, con la participación de empresas estatales como Edelar, Aguas Riojanas y Riojavial.

Pedrali explicó también que la publicación busca visibilizar el trabajo que hay detrás de cada vivienda entregada y reconocer la tarea de los equipos técnicos y territoriales que hicieron posible la implementación del programa. Además, destacó que el Plan Angelelli trascendió la gestión pública y fue objeto de investigaciones académicas, entre ellas estudios del CONICET y trabajos sobre arquitectura comunitaria, que analizan esta experiencia desde la perspectiva de la denominada "economía de la dignidad".

Evento cultural destacado en la provincia

La programación se extenderá hasta el 12 de julio con más de 400 actividades, la participación de 82 expositores entre editoriales, escritores, instituciones y organismos, además de una amplia agenda de presentaciones, talleres, espectáculos y espacios de formación.

"Es una edición muy importante porque el año pasado no pudimos tener nuestra Feria del Libro y eso se sintió en la comunidad. Hoy ya están todos los espacios preparados y esperando a sus visitantes", expresó en diálogo con Radio La Torre, la Secretaria de Culturas, Patricia Herrera, en la que se destacó la expectativa que genera el regreso del evento, luego de que el año pasado no pudiera desarrollarse por la crisis generada por las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Herrera explicó que la respuesta a la convocatoria superó las expectativas, permitiendo organizar una programación con más de 400 propuestas y una participación récord de escritores, editoriales y hacedores culturales de distintos puntos del país. La misma se desarrollará en el Paseo Cultural Castro Barros.

La feria abrirá sus puertas todos los días de 8 a 12 y de 14 a 22, y ofrecerá presentaciones de libros, conferencias, talleres, muestras, actividades educativas y espectáculos para todas las edades."La convocatoria fue un éxito. Incluso quedaron expositores en lista de espera. Eso habla de la confianza que la comunidad deposita en este espacio", sostuvo.

Los ejes más destacados

Uno de los principales ejes de esta edición será la promoción de la lectura entre niños y niñas, mediante un trabajo articulado con el sistema educativo y propuestas especialmente pensadas para las infancias. La secretaria de Culturas señaló que la feria busca generar espacios donde los más pequeños puedan desarrollar la creatividad, la imaginación y el vínculo con la literatura.

"Entendemos que un niño que tiene la posibilidad de crear, imaginar y encontrarse con estos espacios potencia a toda la comunidad", afirmó. En ese sentido, destacó que la Feria Provincial del Libro trasciende la exhibición de publicaciones para convertirse en un espacio de encuentro entre lectores, escritores, docentes, artistas y gestores culturales.

Herrera también se refirió al complejo escenario que atraviesa el sector editorial y explicó que, si bien existe una importante producción de autores riojanos y argentinos, la situación económica afecta la impresión de libros y el consumo cultural. "No faltan escritores ni creatividad. Lo que hoy está afectado es la circulación del libro y el consumo. Por eso estos espacios son fundamentales para fortalecer toda la cadena cultural", señaló.

Asimismo, remarcó que la realización de esta nueva edición responde a una decisión del Gobierno provincial de sostener las políticas culturales y promover espacios que fortalezcan la producción artística local.

La ceremonia inaugural contará con la participación de la Comedia de la Provincia, la Compañía Escénica, el Coro Provincial de Niños y Niñas, el Coro de Jóvenes, el Coro Polifónico, el Coro de Cámara y músicos de la Secretaría de Culturas. "Van a estar todos allí para defender el trabajo cultural, poner en valor a nuestros hacedores y mostrar la calidad artística que representa a La Rioja", concluyó Herrera.