Lionel Scaloni aseguró que la Selección "no va a dejar tirados" a los hinchas

Después de la victoria más épica de toda la Copa del Mundo y una de las más importantes del siglo de Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argetnina aseguró que "estos jugadores no los van a dejar tirados". Además, aseguró que "Más allá de lo que pase con este equipo, va para adelante".

El término del encuentro, un conmovido Lionel Scaloni enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial. Con los ojos vidriosos y la voz entrecortada, el DT campeón del mundo dejó en claro lo que significa dirigir a este grupo de futbolistas.

Tratando de procesar la clasificación a los cuartos de final, el entrenador no pudo continuar con el análisis táctico debido a la profunda emoción que lo embargaba: "No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame", se limitó a decir antes de retirarse al vestuario bajo una ovación ensordecedora.

Argentina avanza a la siguiente fase con el corazón en la mano, demostrando una vez más que, cuando las papas queman, la mística de este ciclo sigue más viva que nunca.