Milei salió a hacer un acting tras el partido de la Selección: "Resurgimos"

Minutos después del agónico triunfo de la Selección Argentina por 3-2 contra Egipto, el presidente Javier Milei salió a celebrar el triunfo con dos breves reportajes a periodistas y medios amigos con la voz ronca. "Resurigmos, renacimos", lanzó. También adelantó que esta tarde mantendrá una reunión en Olivos con distintos funcionarios para avanzar en la reforma del Banco Central.

"Vimos el partido acá con mi hermana en Olivos, qué forma de sufrir. Pudimos remontarlo y ganar. Era injusto el resultado. Había jugado bien, nos encontramos con dos contras que nos vacunaron. No nos van a dar muertos nunca", dijo Milei en una entrevista a Radio Mitre, con su periodista amigo Gabriel Anello.

Con la voz un poco disfónica, el Presidente calificó la victoria del equipo de Lionel Scaloni como "remontada histórica" y felicitó a los jugadores argentinos por "seguir buscando y peleando" para dar vuelta el resultado. "No hay que rendirse nunca. Resurgimos, renacimos, hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme y la re puta madre... ¿por qué tenemos que sufrir tanto", agregó.

La agenda de Milei

Por otro lado, el Presidente también aprovechó para anunciar que esta tarde en la Casa de Olivos se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo; el director del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. "El encuentro tendrá el objetivo de delinear el formato final de la reforma del Banco Central", expresó en diálogo con Neura, con su otro periodista amigo Alejandro Fantino.

Subido al tono triunfalista de la Selección, Milei se animó a calificar su jornada de trabajo como "un día histórico", en el que también intentarán avanzar junto a sus funcionarios en "leyes de mercado de capitales, inocencia fiscal dos y todas las reglas fiscales".

"Empezamos a construir la base en la que vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron ea los argentinos", agregó.