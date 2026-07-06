Los activos argentinos arrancaron la semana en alza: subieron acciones y el riesgo país cayó

El mercado financiero comenzó la semana con una marcada mejora en los activos argentinos tras la presentación del programa financiero del Gobierno con horizonte hasta 2027. En este contexto, las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street registraron fuertes avances, mientras que los bonos soberanos operaron en alza y el riesgo país volvió a descender hasta ubicarse en sus niveles más bajos desde 2018.

En la plaza estadounidense, los títulos públicos nominados en dólares mostraron variaciones positivas, con el Bonar 2029 entre los instrumentos de mejor desempeño, acompañado por el Bonar 2035 y el Global 2035. En paralelo, el índice elaborado por JP Morgan retrocedió hasta los 412 puntos básicos, consolidando una nueva compresión del riesgo soberano argentino.

Quiénes impulsaron la jornada financiera

Las mayores ganancias entre los ADRs correspondieron al sector financiero. Las acciones de BBVA Argentina encabezaron las subas, seguidas por Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia, en una rueda caracterizada por un renovado interés de los inversores por los papeles argentinos.

En el mercado local, el índice S&P Merval también operó en terreno positivo y avanzó más de 1%, mientras que su versión medida en dólares registró una mejora superior al 3%. Al igual que en Wall Street, las entidades financieras encabezaron las ganancias de la jornada. En contraste, Cresud y Pampa Energía fueron de las pocas compañías que exhibieron leves retrocesos.

El desempeño de la bolsa argentina coincidió con una jornada favorable para los principales mercados de Estados Unidos, donde el Nasdaq lideró las subas. Sin embargo, el comportamiento fue diferente en otros mercados de la región: tanto el Bovespa de Brasil como el índice COLCAP de Colombia cerraron con pérdidas, lo que reforzó la idea de que la mejora de los activos argentinos respondió principalmente al impacto positivo de los anuncios económicos realizados por el Gobierno.

¿Qué dijo el ministro Caputo?

En el Palacio de Hacienda, el ministro Luis Caputo señaló: “Hay que entender que desde el día uno este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”. Asimismo, marcó que “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada”.

En relación a esto, resaltó que “los intereses se pagan con superávit fiscal” y contó: “La mayoría refinancia capital e intereses, nosotros solo refinanciamos el capital. Esto es importante porque la deuda se mide entre cantidad de deuda y PBI. Si la deuda es creciente esa ratio aumenta y te vuelve intertemporalmente insolvente".

Argentina y los mercados internacionales

Por otro lado, Caputo indicó: “el programa tiene opcionalidad. Es un programa conservador. Hay muchas cosas que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y hay otra que es salir a los mercados este año y el año que viene. Pero puede ser una opción. Para nosotros es una opción más, no un objetivo”, en relación a la posibilidad de la colocación de nuevos bonos en el exterior.

A su vez, sumó que “refinanciar a una tasa cada vez más baja es muy importante. Nos estamos financiando al 6% a 10 años. La menor tasa significa tener un menor esfuerzo fiscal. O tener mayor superávit para seguir bajando impuestos. Es positivo para ir reduciendo la dependencia que Argentina tuvo de Wall Street”. Y sostuvo que “el orden macroeconómico blinda al país de shocks externos o internos”.