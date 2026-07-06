Acción y suspenso: la película estadounidense que atrapó a todos en HBO Max

Rey Marfil es uno de los filmes más vistos de HBO Max.

HBO Max tiene atrapados a miles de usuarios con un filme de acción y suspenso protagoniuzado por James Badge Dale. Se trata del largometraje estadounidense Rey Marfil (King Ivory), un thriller policial escrito y dirigido por el cineasta John Swab que aborda las dinámicas del tráfico de fentanilo en la región central de los Estados Unidos.

La producción contó con un presupuesto inferior a los 7,5 millones de dólares y se rodó en la zona de Tulsa, Oklahoma, durante el verano de 2023. Por su parte, el realizador definió este proyecto como el trabajo más personal de su trayectoria como cineasta.

La trama se sumerge en el submundo del narcotráfico a través de la perspectiva de un agente de la división antidrogas, cuyo involucramiento en la problemática se intensifica de forma drástica cuando su propio hijo desarrolla una adicción a dicha sustancia. El argumento describe la confrontación del protagonista contra las tres facciones que controlan el circuito ilegal en la zona: una organización delictiva mexicana, el líder de una red de la Hermandad India y una facción de la mafia irlandesa local.

Por otro lado, la película tuvo su debut oficial en la selección de la 81.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia el 2 de septiembre de 2024, para luego concretar su estreno comercial en salas el 14 de noviembre de 2025. Además de Badge Dale, el elenco principal de la obra está integrado por Ben Foster, Michael Mando, Graham Greene y la actriz Melissa Leo, reconocida con un premio Óscar por su trabajo en el filme The Fighter (2010).

Rey Marfil.

El paso de la producción por el circuito de festivales internacionales incluyó su participación en la sección competitiva "Orizzonti Extra" durante la 81.ª edición del Festival de Cine de Venecia. A partir de esa exhibición, la distribución comercial del largometraje quedó fragmentada para su explotación en salas: en marzo de 2025, las firmas Saban Films y Roadside Attractions adquirieron conjuntamente los derechos de exhibición para el mercado de Norteamérica.

Elenco completo de Rey Marfil