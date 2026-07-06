Max Verstappen se desquitó con Red Bull y la Fórmula 1 tras su accidente en Silverstone: "Peligroso"

Verstappen no pudo terminar la carrera en Silverstone.

Desde que arrancó la nueva era de la Fórmula 1, Max Verstappen ha estado tentado a dar un paso al costado de la competencia, especialmente debido a los riesgos que trajo consigo el nuevo reglamento técnico para la integridad física de los pilotos. El accidente de Oliver Bearman en Suzuka en la tercera fecha hizo que se realicen ajustes en las especificaciones, sobre todo en lo relativo a las pérdidas de velocidad por la caída abrupta de la batería.

En este contexto, el piloto neerlandés había advertido que el GP de Gran Bretaña iba a presentar dificultades debido al regreso del “super clipping”, pero a eso se sumó el drama del alerón trasero del Red Bull. Y es que Verstappen marchaba tercero a solo tres vueltas del final en la carrera de este domingo cuando el coche salió disparado de una curva y quedó atorado en la leca, lo que prácticamente le impidió cruzar la línea de meta.

Instantáneamente, el tetracampeón del mundo mostró su enojo por la radio apuntando contra el coche y el tiempo le dio la razón, ya que las pruebas demostraron que su despiste se debió a una falla en el alerón trasero. De hecho, en conversaciones con Sky Sports, Verstappen señaló que se trata del mismo inconveniente que lo dejó afuera de la clasificación en la fecha pasada justo cuando estaba con opciones de pole.

“Lo mismo que en Austria durante la clasificación. El alerón trasero no se cerró correctamente, una vez más. Es un problema diferente, pero en definitiva, es lo mismo. Y, por supuesto, no debería pasar”, afirmó Max. Lo mismo replicó en la conferencia de prensa posterior a la carrera de Silverstone, en la que añadió que este problema provoca una pérdida aerodinámica considerable que irremediablemente deriva en estos accidentes.

Ahora bien, por fuera de que el RB22 no haya funcionado correctamente, Verstappen no dudó en señalar los riesgos de la actual normativa de la F1. “En este punto, se vuelve extremadamente peligroso porque uno puede lesionarse gravemente, y esta es la segunda vez. Tuve suerte en Austria, tuve suerte aquí, pero por eso estoy tan harto”, advirtió el neerlandés, que parece estar cada vez más lejos de seguir en la máxima categoría.

El neerlandés está séptimo con 76 puntos.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Gran Bretaña