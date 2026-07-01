Wolff le dedicó un elogio a Verstappen por su podio en Austria.

A pesar de haber protagonizado un accidente en el cierre de la clasificación, el rendimiento de Max Verstappen fue una de las gratas sorpresas que trajo el GP de Austria, a tal punto que fue uno de los contendientes para quedarse con la victoria. Después de salir del quinto cajón en la grilla de partida, superó rápidamente a Kimi Antonelli y Charles Leclerc para ponerse tercero y mantuvo un interesante duelo con Lewis Hamilton por el segundo lugar.

Sin embargo, el rendimiento de las Ferrari comenzó a caer tras el primer paso por boxes, mientras que el piloto neerlandés se mantuvo siempre entre los primeros e incluso llegó a liderar por un momento cuando George Russell se fue a boxes. Tal es así que Verstappen incluso pudo haber ganado si ingresaba a boxes un poco más temprano en su segundo cambio, pero aun así firmó un meritorio podio en el segundo puesto detrás del británico.

Ahora bien, la mejoría vista en Red Bull fue interpretada como un llamado de atención para Mercedes en el paddock, aunque Toto Wolff no se preocupa demasiado por la escudería austriaca. En declaraciones rescatadas por Motorsport, el director del equipo alemán les restó mérito a los avances de la marca de las bebidas energéticas y puso el foco en el talento que tiene el tetracampeón del mundo.

“Red Bull es una cosa, pero fue Max Verstappen. Para mí, la sensación es que Max ganó todas y cada una de las carreras aquí en las que ha participado, en cualquier coche. Spielberg es uno de sus lugares fuertes”, afirmó Wolff. Y es que el neerlandés ganó cinco de las contiendas disputadas en el Red Bull Ring, aunque también espera que el podio haya sido un factor circunstancial que no se traslade a la lucha por el campeonato.

“Creo que esto podría ser un pensamiento de George Russell”, contestó ante la consulta de si Max podía unirse a la disputa por el título, aunque recalcó que podría jugar un rol importante en relación con los demás pilotos. “Max siempre es bueno para desempeñar un papel en el campeonato. Ese coche rindió bien este fin de semana. Creo que el factor más importante este fin de semana fue Max, para ser sincero”, advirtió antes de cerrar diciendo que “nunca se puede descartar ni subestimar el factor Verstappen”.

Verstappen firmó su segundo podio de la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Austria