El plan de Toto Wolff para evitar que Mercedes se lleve una sorpresa con Ferrari: "Órdenes de equipo"

Wolff podría perfilar su candidato para evitar a Ferrari.

La victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona le puso final a la racha ganadora que venía manteniendo Mercedes desde el inicio de la temporada, puesto que George Russell había ganado la primera fecha y Andrea Kimi Antonelli las cinco siguientes. Si bien en la escudería alemana se sintió como propio el triunfo del británico por su pasado juntos, lo cierto es que, desde el aspecto del rendimiento, preocupó de cara a lo que se viene en la Fórmula 1.

Y es que uno de los factores que benefició al siete veces campeón del mundo para alcanzar su primera victoria con Ferrari fue la lucha que mantuvieron los dos pilotos de Mercedes, la cual terminó con el abandono del italiano por una falla en el W17. Con una diferencia de cinco victorias a favor de Antonelli, comienza a mostrarse como el principal candidato al título en la escudería alemana, algo que podría terminar de confirmarse si Ferrari mantiene el buen ritmo.

Con el paso de las fechas, el equipo italiano se ha ido acercando paulatinamente, sobre todo con Hamilton, que suma tres podios consecutivos, por lo que no sería sorpresa que Toto Wolff comience a bajar línea. Así lo manifestó Guenther Steiner, quien hizo un análisis del impacto que podría tener el resultado del GP de Barcelona en el interior de la sede de Brackley si se demuestra que no fue una situación excepcional.

“Creo que Kimi sigue estando, como lo llaman ustedes, en el asiento del conductor. Pero creo que Mercedes les deja competir libremente si el rendimiento de Ferrari fue algo puntual en Barcelona”, afirmó el exdirector de Haas en The Red Flags Podcast. No obstante, considera que si el equipo de Maranello continúa con el buen rendimiento que ha mostrado y se convierte en un problema para Mercedes, la respuesta no tardará en llegar.

“Si el rendimiento de Ferrari continúa, Toto intervendrá para dar órdenes de equipo, y creo que ya apuntó a eso si Ferrari se acerca, porque Toto no perderá un campeonato por no haber dado órdenes de equipo”, agregó. Además, otro factor a tener en cuenta es que Mercedes hace un tiempo que no gana la Copa de Constructores, siendo la última en 2021 y con un gusto amargo por la derrota de Hamilton ante Max Verstappen en la definición de Abu Dhabi.

Hamilton está segundo en el campeonato y se acerca a Kimi.

Copa de Constructores de la Fórmula 1 2026