Mercedes solicita el derecho de revisión de la revocación de la sanción impuesta a Gasly

Imagen de archivo del director del equipo Mercedes, Toto Wolff, en el paddock antes del Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, EEUU.

Mercedes solicitó ​el derecho de revisión después de que los comisarios de Fórmula Uno dieran marcha atrás en la ‌sanción y devolvieran a ‌Pierre Gasly, de Alpine, al tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco de este mes.

El francés había terminado tercero en pista, subiendo de posición tras las sanciones impuestas a otros pilotos, pero dos penalizaciones de cinco segundos tras la carrera por exceso de velocidad en el ​pit lane lo ⁠relegaron al séptimo puesto.

Cinco pilotos recibieron sanciones en Mónaco ‌por esta infracción, pero a los demás no ⁠se les anularon, ya fuera ⁠porque las cumplieron durante la carrera o porque no las apelaron.

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McLaren y Red Bull tienen previsto recurrir, y el jefe ⁠del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirmó que su escudería ​tomó medidas tras consultar con sus ‌abogados el viernes.

"Sí, hemos solicitado el ‌derecho a revisión porque simplemente queremos estar sentados ⁠a la mesa cuando se tomen las decisiones", dijo el austriaco, quien añadió que aun así ve probable que sea una apuesta arriesgada.

George Russell, de Mercedes, podría haber ​subido al ‌podio de no haber sido sancionado. El británico recibió inicialmente una penalización de cinco segundos y luego incurrió en otra de paso por boxes cuando el equipo no aplicó de forma correcta la ⁠primera sanción en una parada en boxes. El tiempo perdido en la vuelta de penalización dejó a Russell fuera de los puntos.

"Normalmente, si tienes una penalización de paso por boxes y no la cumples, son 20 segundos (añadidos tras la carrera) y esos 20 segundos devolverían a George a la cuarta posición", ‌explicó Wolff a la cadena Sky Sports. "Pero, ¿cuáles son todas las demás consecuencias? No creo que esto se mantenga ante los jueces, pero tenemos que hacerlo por el bien de George".

Oscar Piastri, de McLaren, otro de los sancionados, dijo que fue ‌una decisión difícil.

"Estoy bastante alucinado con la decisión, porque ¿cómo se puede revertir una decisión —que, en última instancia, fue errónea— cuando otras ‌personas han sido ⁠sancionadas por lo mismo y han cumplido la sanción en la carrera?", dijo el australiano. "Es ​sorprendente cómo se puede cambiar una sanción, sabiendo que probablemente otras cinco o seis carreras se han visto afectadas por ello".

Con información de Reuters