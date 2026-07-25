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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 25 de julio

Precios de combustibles en CABA y PBA para hoy sábado 25 de julio: nafta súper, premium, gasoil y GNC por empresa. Valores promedio actualizados.

25 de julio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy presentan las siguientes cotizaciones promedio en las estaciones de servicio de las principales petroleras. A continuación, el detalle por empresa:

Precios YPF

  • Nafta Súper: $ 2048.00
  • Nafta Premium: $ 2262.00
  • Gasoil: $ 2115.00
  • Gasoil Premium: $ 2323.00
  • GNC: $ 689.90

Precios Shell

  • Nafta Súper: $ 2131.86
  • Nafta Premium: $ 2434.50
  • Gasoil: $ 2199.50
  • Gasoil Premium: $ 2495.27
  • GNC: $ 636.73

Precios Axion

  • Nafta Súper: $ 2099.00
  • Nafta Premium: $ 2429.00
  • Gasoil: $ 2189.00
  • Gasoil Premium: $ 2469.00
  • GNC: $ 550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $ 2027.00
  • Nafta Premium: $ 2406.00
  • Gasoil: $ 2180.00
  • Gasoil Premium: $ 2440.00
  • GNC: $ 643.00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $ 1245.00
  • Nafta Premium: $ 1471.00
  • Gasoil: $ 1225.00
  • Gasoil Premium: $ 1409.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $ 1597.00
  • Nafta Premium: $ 1825.00
  • Gasoil: $ 1754.00
  • Gasoil Premium: $ 1899.00
  • GNC: $ 529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $ 2030.00
  • Nafta Premium: $ 2223.00
  • Gasoil Premium: $ 2389.00
  • GNC: $ 709.00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $ 1399.90
  • Nafta Premium: $ 1667.00
  • Gasoil: $ 1358.00
  • Gasoil Premium: $ 1666.00
  • GNC: $ 632.27

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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