Verstappen está séptimo en el campeonato.

La nueva era de la Fórmula 1 no había tenido un buen recibimiento en las primeras fechas ante lo poco atractivas que resultaron las carreras, algo que motivó a la FIA a hacer modificaciones en el discutido reglamento técnico. Si bien en los papeles los ajustes parecían no tener impacto, lo cierto es que el espectáculo ha ido mejorando en las citas posteriores al parate forzado que hubo en abril por las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita.

Ahora bien, hubo situaciones para las que la F1 hizo ajustes extras, como sucedió con el GP de Mónaco, que entregó el fin de semana más natural hasta el momento por la poca injerencia que tuvo la batería. El caso contrario se dará este fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña, que por las características del circuito se sabe que será una de las fechas con mayores inconvenientes en la gestión de la energía eléctrica.

Justamente sobre esto habló Max Verstappen, quien se tentó al verificar el rendimiento de los actuales coches en el Circuito de Silverstone, conocido por su fluidez y rapidez, además de las largas rectas. “Me encanta la pista de Silverstone, pero di unas vueltas en el simulador y simplemente empecé a reírme”, afirmó el piloto neerlandés en declaraciones rescatadas por Motorsport tras el GP de Austria.

En comparación con el reglamento anterior, el cambio será notorio tanto para los pilotos como para los fanáticos, que podrían no estar muy contentos con la carrera de este fin de semana si es que no hay condimentos especiales como una posible lluvia. “Se sintió como una pista diferente, para ser honesto”, advirtió el tetracampeón del mundo, puesto que las curvas de alta velocidad deberán superarse de manera distinta para la recarga de las baterías.

“Apenas tienes batería durante la vuelta. Es simplemente constantemente a fondo. Así que sí, se va a sentir muy diferente en comparación con lo que estamos acostumbrados en Silverstone, por el diseño de la pista”, agregó el piloto de Red Bull. La consecuencia de esto será la reaparición del superclipping, es decir, la pérdida de velocidad a causa de las limitaciones de energía, lo mismo que sucedió en Suzuka con la famosa curva 130R.

Red Bull marcha cuarto en el campeonato de constructores.

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 de F1

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Silverstone, donde se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana por la novena fecha. A continuación, los días y horarios: