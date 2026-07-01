Guía de ahorro: cuánto cuestan los teléfonos más baratos en el país y cuáles valen la pena

Fuente: Mercado Libre.

No todo el mundo necesita un smartphone. Hay personas mayores que prefieren un celular con teclas grandes, hay trabajadores que buscan un equipo de bajo costo para el día a día sin exponer uno caro, y hay quienes simplemente quieren llamar y recibir llamadas sin complicaciones. Para ese segmento, el mercado tiene dos opciones concretas que se pueden comprar hoy, nuevas, por menos de $55.000.

Ipro F183S: pensado para adultos mayores

El Ipro F183S aparece en Mercado Libre a $52.899, con una rebaja sobre su valor de lista de $84.990. Su diseño apunta claramente a personas mayores: teclas de gran tamaño, cuerpo resistente y un botón SOS en la parte trasera para enviar avisos rápidos en emergencias.

En conectividad se diferencia por su compatibilidad con redes 4G LTE, un punto relevante para sostener llamadas de voz en una infraestructura más actual. Admite dos líneas mediante Dual SIM, radio FM inalámbrica, linterna LED, conector de 3,5 mm y cámara trasera de 0,8 megapíxeles. Funciona con KaiOS, tiene pantalla LCD de 1,77 pulgadas y batería extraíble de 800 mAh. Su principal debilidad: la autonomía puede resultar incómoda para un usuario mayor que prefiere no cargar el equipo todos los días.

Nokia 106: para quien necesita lo mínimo indispensable

El Nokia 106 TA-1190 figura en $54.291, con rebaja sobre su valor de lista de $57.149. Es un equipo minimalista por elección: no tiene cámara, botón SOS, acceso a Internet, WiFi, Bluetooth, GPS ni NFC. Tampoco permite ampliar el almacenamiento. A cambio, su batería de 800 mAh puede sostener varios días de uso con una sola carga.

Pesa apenas 70 gramos y tiene un formato muy compacto. Es ideal como celular secundario de trabajo para quienes no quieren arriesgar un equipo caro en el transporte público o en ambientes exigentes.

Para quién conviene cada uno

El Ipro F183S resulta más conveniente para adultos mayores que necesitan teclas grandes, botón SOS y 4G. El Nokia 106 sirve para quienes priorizan autonomía, tamaño reducido y llamadas sin distracciones. Ambos incluyen compra protegida y devolución gratuita en 30 días a través de Mercado Libre.