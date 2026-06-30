Celulares en oferta con descuentos de hasta $740.000 y 12 cuotas sin interés

La elección de un celular no debería limitarse solo al descuento.

Antes de elegir un celular conviene mirar mucho más que el porcentaje de descuento. El precio final, la financiación, la memoria, la autonomía de la batería y la garantía suelen ser factores igual de importantes al momento de renovar el equipo. En ese contexto, Tienda Newsan lanzó una serie de ofertas en smartphones de Motorola, Oppo y Noblex, con rebajas de hasta $740.000 y planes de pago de entre 9 y 12 cuotas sin interés.

La propuesta apunta a distintos perfiles de usuarios: quienes buscan cambiar su teléfono actual, comprar el primer equipo para un hijo, tener un dispositivo de respaldo o dar el salto a un modelo compatible con redes 5G sin realizar un desembolso elevado de una sola vez. Además de los descuentos, la financiación aparece como uno de los principales incentivos de la campaña.

Qué ofrece la promoción de Tienda Newsan

El catálogo reúne celulares de diferentes gamas con promociones que varían según el modelo. Los pagos pueden realizarse con tarjetas Visa, Mastercard, Cabal y American Express, además de Mercado Pago. Estos son algunos de los modelos destacados que forman parte de la campaña:

Motorola Razr 60 Ultra: de $3.142.799 a $2.399.999 (ahorro de $742.800). Hasta 9 cuotas sin interés .

de $3.142.799 a $2.399.999 (ahorro de $742.800). Hasta . Motorola Edge 60 Pro: de $1.702.799 a $1.299.999 (ahorro de $402.800). Hasta 9 cuotas sin interés .

de $1.702.799 a $1.299.999 (ahorro de $402.800). Hasta . Motorola Edge 60 Fusion: de $1.047.599 a $799.999 (ahorro de $247.600). Hasta 9 cuotas sin interés .

de $1.047.599 a $799.999 (ahorro de $247.600). Hasta . Oppo Reno 12F 5G: de $849.999 a $799.999 (ahorro de $50.000). Hasta 12 cuotas sin interés .

de $849.999 a $799.999 (ahorro de $50.000). Hasta . Motorola G86 5G: de $921.599 a $699.999 (ahorro de $221.600). Hasta 9 cuotas sin interés .

de $921.599 a $699.999 (ahorro de $221.600). Hasta . Motorola G56 5G: de $791.999 a $599.999 (ahorro de $192.000). Hasta 9 cuotas sin interés .

de $791.999 a $599.999 (ahorro de $192.000). Hasta . Oppo A5 (256 GB): de $499.999 a $419.999 (ahorro de $80.000). Hasta 20 cuotas sin interés .

de $499.999 a $419.999 (ahorro de $80.000). Hasta . Motorola Moto G15: de $401.999 a $299.999 (ahorro de $102.000). Hasta 9 cuotas sin interés .

de $401.999 a $299.999 (ahorro de $102.000). Hasta . Noblex N52: de $220.799 a $134.999 (ahorro de $85.800).

El catálogo reúne celulares de diferentes gamas con promociones que varían según el modelo.

Envíos, garantía y devoluciones

Los equipos pueden recibirse mediante envío a domicilio o retirarse en sucursales de Andreani y puntos Hop. Los plazos habituales son de hasta tres días hábiles para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de cinco días para el resto del país, aunque en períodos de alta demanda pueden extenderse hasta diez días. La cobertura alcanza a casi todo el territorio argentino, con excepción de Tierra del Fuego.

En cuanto a la garantía, los celulares incluyen cobertura oficial de fábrica de seis o doce meses, según el modelo, con repuestos y mano de obra incluidos ante fallas de funcionamiento. Quienes deseen una protección adicional pueden contratar una garantía extendida de 12 o 24 meses. Además, la tienda ofrece un botón de arrepentimiento que permite devolver el producto dentro de los diez días corridos desde la recepción, siempre que se conserve el empaque original. Para quienes buscan gastar menos, también existe una sección Outlet con equipos reacondicionados que cuentan con tres meses de garantía legal.