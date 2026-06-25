Samsung lanzó un nuevo celular barato con pantalla premium e Inteligencia Artificial

El equipo llega con una pantalla renovada, un procesador más potente y herramientas inteligentes.

Samsung presentó oficialmente el Galaxy A27 5G, un nuevo integrante de su familia de smartphones de gama media que apuesta por combinar una experiencia visual más inmersiva, funciones de inteligencia artificial y un rendimiento mejorado. El equipo llega como sucesor del Galaxy A26 5G con una pantalla renovada, un procesador más potente y herramientas inteligentes que buscan facilitar las tareas cotidianas.

Entre las principales novedades se destacan su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, el procesador Snapdragon 6 Gen 3 y la incorporación de nuevas funciones de Awesome Intelligence, la plataforma de IA de Samsung. Además, la compañía promete hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, junto con seis años de parches de seguridad, una de las políticas de soporte más extensas dentro de su segmento.

Una pantalla más grande y mejor rendimiento

El Galaxy A27 5G incorpora un nuevo diseño con pantalla Infinity-O, que reduce el espacio ocupado por la cámara frontal mediante un pequeño orificio y aprovecha mejor el área frontal del dispositivo. A esto se suma un marco más delgado y equilibrado, pensado para ofrecer una experiencia más inmersiva tanto al ver contenido como al jugar.

En el interior, el smartphone está equipado con el procesador Snapdragon 6 Gen 3, que mejora el desempeño general, especialmente en multitarea y aplicaciones exigentes. Samsung también destaca un aumento en el rendimiento gráfico para juegos y streaming, además de una mayor eficiencia energética gracias a la memoria de alta velocidad.

En el apartado fotográfico, el equipo suma una cámara frontal de 12 megapíxeles, diseñada para capturar selfies con mayor rango dinámico y colores más naturales en distintas condiciones de iluminación.

Más funciones de inteligencia artificial y mayor seguridad

El nuevo Galaxy A27 5G amplía las capacidades de Awesome Intelligence con herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Entre ellas se encuentra una versión mejorada de Circle to Search con Google, que ahora puede reconocer varios objetos dentro de una misma imagen y hasta permite probar prendas de manera virtual desde los resultados de búsqueda.

El Galaxy A27 5G incorpora un nuevo diseño con pantalla Infinity-O.

También incorpora una versión más precisa de Object Eraser para eliminar elementos no deseados de las fotos y una función de transcripción de voz con traducción integrada, capaz de convertir grabaciones en texto mientras las traduce en 22 idiomas. Además, el dispositivo es compatible con asistentes de IA como Google Gemini, Perplexity y el renovado Bixby, que ahora entiende instrucciones en lenguaje natural para controlar funciones del teléfono.

El Galaxy A27 5G estará disponible a partir del 3 de julio en mercados seleccionados, en colores negro, azul, verde claro y rosa claro. El dispositivo también cuenta con Samsung Knox Vault para proteger la información sensible y certificación IP64 de resistencia al polvo y salpicaduras.