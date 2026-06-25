Marruecos remonta y vence a Haití para avanzar a los dieciseisavos de final como segundo de grupo

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Marruecos contra Haití

Marruecos remontó dos veces en una primera parte muy ‌entretenida antes ‌de imponerse el miércoles por 4-2 a un Haití ya eliminado, gracias a los goles de los suplentes Soufiane Rahimi y Yassine Gessime, lo que le ​permitió clasificarse para ⁠los dieciseisavos de final ‌del Mundial como segundo clasificado ⁠del Grupo C.

Brasil ⁠se situó en lo más alto de la clasificación con siete puntos, por ⁠delante de Marruecos por ​diferencia de goles, mientras ‌que Haití terminó último ‌sin sumar ningún punto. Marruecos, ⁠que llegaba con la esperanza de alcanzar una goleada para intentar superar a Brasil, se ​enfrentará ‌el lunes en Houston al ganador del Grupo F.

El primer gol de Haití se anotó como autogol después ⁠de que un remate de tacón de Lenny Joseph entrara tras rebotar en el portero marroquí Yassine Bounou. Achraf Hakimi empató, antes de que un impresionante disparo de Wilson ‌Isidor volviera a poner a Haití por delante e Ismael Saibari volviera a igualar el marcador al filo del descanso.

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Haití estuvo a ‌punto de sumar su primer punto en el Mundial hasta que Rahimi ‌marcó a ⁠12 minutos del final tras un córner y ​Gessime sentenció la victoria en los últimos compases.

Con información de Reuters