Marruecos remonta y vence a Haití para avanzar a los dieciseisavos de final como segundo de grupo

Marruecos remontó dos veces en una primera parte muy entretenida antes de imponerse el miércoles por 4-2 a un Haití ya eliminado, gracias a los goles de los suplentes Soufiane Rahimi y Yassine Gessime, lo que le permitió clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial como segundo clasificado del Grupo C.
Brasil se situó en lo más alto de la clasificación con siete puntos, por delante de Marruecos por diferencia de goles, mientras que Haití terminó último sin sumar ningún punto. Marruecos, que llegaba con la esperanza de alcanzar una goleada para intentar superar a Brasil, se enfrentará el lunes en Houston al ganador del Grupo F.
El primer gol de Haití se anotó como autogol después de que un remate de tacón de Lenny Joseph entrara tras rebotar en el portero marroquí Yassine Bounou. Achraf Hakimi empató, antes de que un impresionante disparo de Wilson Isidor volviera a poner a Haití por delante e Ismael Saibari volviera a igualar el marcador al filo del descanso.
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Haití estuvo a punto de sumar su primer punto en el Mundial hasta que Rahimi marcó a 12 minutos del final tras un córner y Gessime sentenció la victoria en los últimos compases.
Con información de Reuters