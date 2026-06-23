Las cuatro líneas claves del Conurbano que cambiaron su recorrido

La Municipalidad de San Isidro informó la puesta en marcha de nuevos recorridos de colectivos para reemplazar los servicios que prestaban las líneas 333, 407, 437 y 707 en distintos puntos de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La reorganización que comenzó a implementarse desde el 5 de junio, tras la salida de circulación de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), fue coordinada entre el Ejecutivo local junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires y distintas firmas de transporte que absorbieron parte de los recorridos. El objetivo es garantizar la movilidad de los pasajeros y mantener la conectividad entre los distintos barrios afectados.

¿Cómo son los nuevos recorridos de colectivos que comenzaron circular en la provincia de Buenos Aires?

El nuevo esquema contempló la incorporación de ramales y extensiones de líneas ya existentes. Entre las principales modificaciones, la línea 343 comenzó a cubrir parte de los trayectos que realizaban las líneas 333 y 707, conectando localidades de San Isidro, Vicente López y Tigre.

Por su parte, la línea 314 sumó nuevos recorridos para reforzar la conexión entre Boulogne, Villa Adelina, Martínez y otras zonas del distrito. También se incorporaron servicios de la línea 228 para cubrir sectores que anteriormente dependían de la línea 437.

Además, la línea 338 agregó un servicio corto sobre la avenida Márquez, uno de los principales corredores de transporte de la región. De esta manera, las autoridades buscan garantizar alternativas para los usuarios que se vieron afectados por la interrupción de los servicios.

Desde el Municipio señalaron que durante los primeros días de funcionamiento se desplegó un operativo especial de asistencia e información en distintos puntos estratégicos para orientar a los pasajeros sobre los nuevos recorridos.

La medida fue adoptada luego de la crisis que atravesó la empresa MOGSM, operadora de las líneas 333, 407, 437 y 707. La situación generó inconvenientes para miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público para trasladarse entre los municipios de la zona norte del conurbano bonaerense.

Los nuevos ramales ya se encuentran en funcionamiento y forman parte de un esquema que continuará siendo monitoreado para evaluar posibles ajustes de acuerdo con la demanda y las necesidades de los pasajeros.