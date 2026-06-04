Escándalo en San Isidro: el concejal de Milei que abusó de una empleada intentó defenderse con una frase insólita

El concejal Alberto Montes de La Libertad Avanza (LLA) fue denunciado por una compañera de trabajo por haberla golpeado en la cola en la dirección de tránsito del partido bonaerense de San Isidro. En las últimas semanas, trascendió el video del hecho y el político ensayó una excusa controversial. Montes se defendió con una frase verdaderamente indignante diciendo que "había tratado de hacer un chiste y eso derivó en una denuncia".

Como se puede ver en la filmación difundida, el sujeto ingresó a una oficina donde se encontraban dos mujeres en sus puestos de trabajo. De manera inesperada, y sin su consentimiento, Montes le dio una palmada a una de ellas. Ambas estaban de espaldas. Rápidamente, la mujer reaccionó a esta clara situación de abuso y lo empujó hacia atrás con el puño.

Por el hecho, Montes ahora deberá pagar 12 millones de pesos a la víctima como resarcimiento económico. El cronograma de pagos lo tendrá que hacer en cuotas de entre uno y tres millones de pesos, aunque habría un retraso, según autoridades judicales.

Alberto Montes también deberá someterse a un juicio oral por abuso sexual

Si bien Montes indicó que "hubo un pedido de disculpas y acuerdo", el concejal deberá enfrentarse a un juicio oral por su accionar, ya que está acusado de abuso sexual por parte del Juzgado Correccional Número 5.

Por otra parte, Alberto Montes tiene prohibido ejercer una activdad comercial adicional, es decir, que solo podrá seguir trabajando como concejal por el cual cobra un sueldo de 2 millones de pesos. Aunque desde las bancadas opositoras pidieron que se lo destitya de su cargo.

Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual, ya usa tobillera electrónica

Marcelo Porcel fue denunciado en 2024 por la violación de, al menos, 10 menores de edad (de entre 11 y 15 años), todos compañeros de escuela de su hijo, y, desde entonces, está siendo investigado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado.

Si bien los jueces que tienen a cargo la causa no dispusieron su prisión preventiva, sí solicitaron "la inmediata colocación de una tobillera electrónica" para cerciorarse de la ubicación exacta del sospechoso y evitar así que se acerque a las víctimas. Por otro lado, la Justicia le brindó botones antipánico a cada uno de los denunciantes.

De acuerdo al expediente, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2023 en las oficinas de Porcel, en su domicilio personal en Palermo y un departamento vacío de Puerto Madero.