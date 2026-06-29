Países Bajos vs. Marruecos: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Países Bajos y el combinado de Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 22 hs (horario de Argentina) en el Estadio de Monterrey. Se trata de un encuentro con eliminación directa, donde ambos países buscarán pasar a octavos de final y seguir en el Mundial 2026.

Países Bajos vs. Marruecos: quién gana el partido según la IA

Tras analizar el desempeño de ambas selecciones, la inteligencia artificial inclinó la balanza a favor de Países Bajos con la estimación de una victoria ajustada por 2-1. Si bien Marruecos demostró ser un rival sumamente respetable en los primeros partidos, la solidez colectiva y las variantes individuales del conjunto europeo parecen jugar a su favor.

Para la IA, Países Bajos será el gran ganador del partido de hoy

El equipo dirigido por Ronald Koeman llega en un momento extraordinario, con una racha invicta de 11 partidos oficiales. Además, los antecedentes respaldan a los neerlandeses: registran un 100% de efectividad al superar la primera etapa y accedieron a los cuartos de final en cinco de sus últimas seis participaciones.

También, la "Naranja Mecánica" mantiene un invicto histórico frente a combinados africanos en copas del mundo con cinco triunfos y un empate, lo que genera un respaldo fundamental para afrontar este compromiso de alta tensión.

A nivel individual, Países Bajos está liderado por Brian Brobbey, quien anotó tres goles en la fase de grupos con una particularidad letal: todos fueron convertidos antes del minuto 20. Acompañado por la jerarquía de Cody Gakpo y el desequilibrio de Crysencio Summerville, el ataque europeo pondrá a prueba la resistencia marroquí. En la zona defensiva, a pesar de la baja sensible de Jurrien Timber, la presencia de Virgil van Dijk aporta la templanza necesaria para sostener las transiciones rápidas del oponente.

Por el lado de Marruecos, los dirigidos por Mohamed Ouahbi consiguieron un segundo puesto en el Grupo C tras igualar con Brasil (1-1) y derrotar a Escocia (1-0) y Haití (4-2). Su gran joya es el mediocampista Ismael Saibari, máximo artillero del equipo con tres conquistas, sumado a la jerarquía de Achraf Hakimi por el lateral derecho y el equilibrio que brinda Sofyan Amrabat. Sin embargo, las ausencias por lesión de piezas clave en la estructura defensiva, como Nayef Aguerd, debilitan su resistencia frente a ataques directos.

¿Cómo podría llegar a ser el partido?

El pronóstico final de la IA vislumbra un desarrollo donde Marruecos intentará replegarse y golpear de contragolpe, pero la jerarquía en la circulación de balón de Países Bajos terminará rompiendo el cerrojo.