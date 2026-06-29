El espíritu de Ecuador se pondrá a prueba en la fortaleza mexicana del mítico estadio Azteca

Gonzalo Plata de Ecuador celebra el segundo gol con Moisés Caicedo vs Alemania

La resiliencia de la selección de Ecuador volverá a ponerse a prueba el martes, cuando la "Tri" se ‌enfrente a la impecable ‌defensa de México y al peso del ambiente del Estadio Azteca en el choque por un puesto en los octavos de final del Mundial.

Ecuador se clasificó para la ronda de los 32 mejores con mucho sufrimiento y esfuerzo, recuperándose de una derrota 1-0 ante Costa de Marfil y un empate a 0-0 contra Curazao con ​la agónica victoria 2-1 ⁠sobre Alemania.

El triunfo, conseguido gracias a los goles de Nilson ‌Angulo y Gonzalo Plata, cambió el rumbo del torneo ⁠para Ecuador. Un equipo que parecía sentenciado ⁠a quedar fuera del torneo encontró, en cambio, el camino hacia la fase eliminatoria y se enfrenta ahora al reto de mantener esa ⁠intensidad frente a un rival que aún no ha ​encajado ningún gol.

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México se proclamó líder del Grupo ‌A con tres victorias, marcando seis ‌goles y sin encajar ninguno, demostrando que puede sacar partido ⁠del ruidoso apoyo de su público en el Azteca, que le ha ayudado a alcanzar su mejor forma.

Su solidez defensiva ha sido la característica más destacada de su trayectoria en el torneo, lo ​que proporciona ‌al equipo de Javier Aguirre una base sólida de cara a otra noche de gran presión.

Si México pasa de ronda, volverá al mismo estadio el 5 de julio para disputar los octavos de final, lo que significa que ⁠el partido del martes supone una prueba de fuego en la fase eliminatoria y una oportunidad de prolongar su racha en casa.

Para Ecuador, gestionar el ambiente puede ser tan importante como romper la defensa de México. Un gol tempranero obligaría a los anfitriones a adentrarse en un territorio desconocido en este torneo.

De no ser así, Ecuador podría verse obligado ‌a ir a remolque en un partido marcado por la paciencia y la disciplina defensiva de México.

El equipo sudamericano también necesitará dejar atrás su gran falencia en los dos primeros partidos: la falta de definición frente a la valla rival pese a contar con innumerables ocasiones ‌para marcar.

El choque tiene un peso considerable. Ambos equipos se han enfrentado en 25 ocasiones, con 14 victorias para México, incluida un 2-1 en ‌su único enfrentamiento ⁠anterior en un Mundial, en 2002.

El encuentro, además, será un desafío para los entrenadores, ya que la clasificación ​de Ecuador se confirmó varios días después de su victoria ante Alemania, por lo que ninguno de los dos estrategas ha tenido demasiado tiempo para prepararlo.

Con información de Reuters