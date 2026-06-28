Inglaterra crecerá con la presión de la fase eliminatoria tras reñido partido con Panamá, dice DT Tuchel

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Panamá contra Inglaterra

​Thomas Tuchel dijo que Inglaterra había hecho lo necesario después de que Jude Bellingham les ayudara a ‌superar el sábado un ‌reñido partido con Panamá, marcando un gol y asistiendo a Harry Kane en la victoria por 2-0 que los clasificó para los dieciseisavos de final del Mundial como primeros del Grupo L.

Inglaterra tuvo que esforzarse durante más de una hora bajo la lluvia en Nueva Jersey antes de ​que Bellingham rompiera ⁠el empate y, a continuación, centrara para que Kane ‌marcara de cabeza su undécimo gol en un ⁠Mundial, que lo situó como ⁠máximo goleador histórico de Inglaterra en el torneo.

"Hicimos lo que había que hacer", dijo Tuchel a periodistas. "Fue lo que esperábamos: un ⁠partido duro frente a un rival muy físico. ​Es un equipo al que cuesta marcarle ‌goles y fuimos los únicos ‌en crear tantas ocasiones y marcar dos veces".

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"Fuimos muy ⁠agresivos, tuvimos que tener cuidado con los contraataques. Merecimos ganar, pero fue un trabajo duro".

Inglaterra se colocó como líder del grupo con siete puntos, por delante de Croacia, ​con seis, ‌tras otra actuación controlada, aunque a menudo laboriosa, en la que Panamá creó peligro al contraataque y la obligó a mantenerse alerta antes de que las intervenciones de Bellingham en la segunda parte ⁠sentenciaran el partido.

Tuchel dijo que la resistencia y el espíritu de equipo de Inglaterra serían factores clave de cara a lo que queda de torneo.

"Hay mucho en lo que seguir trabajando. Hay que acertar en muchos detalles y se trata de un enfoque agresivo a la hora de defender el uno contra ‌uno", dijo.

"El torneo vuelve a empezar ahora en la fase eliminatoria. Ahora debemos reunir nuestras fuerzas y energía y aprovechar lo que tenemos: contamos con el espíritu de equipo, la lucha y la confianza. Daremos un paso adelante. Cuanto más ‌importantes sean los partidos, más grandes nos haremos".

Inglaterra, sin embargo, tiene una preocupación por la lesión del lateral derecho Jarell Quansah de ‌cara a su ⁠próximo partido en Atlanta.

"Un esguince de tobillo clásico", explicó Tuchel. "Ya lo ha sufrido antes; es ​cuestión de días, le duele, tiene la pierna en alto y se está poniendo hielo. Será una carrera contra el tiempo".

Con información de Reuters