DT Noruega vuelve a defender decisión sobre cambios en formación un día después de goleada con Francia

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega contra Francia

El técnico noruego Stale Solbakken volvió a defender el sábado su decisión de ‌realizar 10 cambios en ‌el equipo para el último partido de la fase de grupos contra Francia, manteniendo su postura pese a la contundente derrota 4-1 sufrida ante los vigentes subcampeones del mundo.

Noruega ganó sus dos primeros partidos y ya tenía asegurado un puesto en dieciseisavos ​de final, así ⁠que Solbakken aprovechó la oportunidad para dar ‌descanso a jugadores como Erling Haaland y ⁠Martin Odegaard, además de ⁠brindar la oportunidad de debutar en la Copa del Mundo a una gran parte de su plantilla que ⁠no había jugado antes del partido contra ​Francia.

"No me arrepiento de nada, todo ‌lo contrario. Respaldo al ‌100% las decisiones que tomé", declaró a periodistas ⁠al día siguiente del partido, mientras su equipo comenzaba los preparativos para el enfrentamiento de dieciseisavos de final contra Costa de Marfil.

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Solbakken había ​dicho que ‌su equipo haría todo lo posible para ayudar a Haaland, que ya ha marcado cuatro goles en el torneo, a ganar la Bota de Oro como máximo goleador, ⁠pero el gigantesco delantero se quedó en el banquillo contra Francia.

"Sería completamente irrazonable que Haaland hubiera jugado y sufriera una lesión; es imposible que ganen esa discusión", explicó el técnico de 58 años, añadiendo que seguiría tomando decisiones difíciles si benefician al equipo.

"Mi trabajo ‌consiste en hacer lo que en el fondo creo que es lo correcto para asegurar que Noruega llegue lo más lejos posible en la Copa del Mundo", dijo.

"No puedo sentarme en un avión, ya ‌sea que volvamos a casa mañana o dentro de tres semanas, con la sensación de no haber hecho ‌todo lo que ⁠estaba en mi mano como el principal responsable de garantizar que Noruega llegue ​lo más lejos posible".

El equipo de Solbakken se enfrentará a Costa de Marfil en Dallas el martes.

Con información de Reuters