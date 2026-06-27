Perisic confía en historial positivo de Croacia ante africanos para superar a Ghana y avanzar en Mundial

Entrenamiento de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El veterano croata Ivan Perisic espera que su excelente historial frente a rivales africanos les ayude ‌a recuperar la magia ‌en el Mundial cuando el sábado se enfrenten a Ghana, en un partido en el que buscarán sellar su pase a los dieciseisavos de final.

Croacia, subcampeona en 2018 y semifinalista cuatro años después, suma tres victorias y un empate contra rivales africanos en el Mundial desde 2014, incluida su ​victoria sobre Marruecos ⁠que le aseguró el tercer lugar en Qatar.

"Hemos jugado ‌contra muchos equipos en los últimos 10 años ⁠y todos los resultados han sido ⁠positivos. Así que creo que esta vez también será igual y que haremos un partido muy bueno, igual que hicimos ⁠contra los demás equipos", dijo Perisic el viernes a través ​de un intérprete.

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Inglaterra y Ghana llegan a ‌la última jornada del Grupo ‌L con cuatro puntos, mientras que Croacia tiene tres ⁠y Panamá ya está eliminada.

La pregunta es si esta sigue siendo la misma potente selección croata de la última década. Tras una derrota por 4-2 ante Inglaterra, Croacia ​venció por ‌la mínima a Panamá.

Perisic tiene 37 años y el capitán Luka Modric, 40, e incluso el seleccionador Zlatko Dalic admite que el rendimiento del equipo no ha sido el habitual.

"Tenemos que elevar el nivel ⁠de nuestro juego. No estamos a la altura de lo que Croacia puede ser, no hemos mostrado lo mejor de nosotros mismos, pero mañana tenemos la oportunidad de hacerlo", afirmó a través de un intérprete.

"Nunca habíamos cometido tantos errores en algunos pases o cuando teníamos la posesión del balón, ahí es donde teníamos ‌la fuerza y éramos realmente sólidos, pero parece que estamos perdiendo el balón con facilidad. Tenemos que ser más rápidos y elevar el nivel de concentración", señaló.

Perisic tampoco tenía claro si Ghana mantendría su planteamiento defensivo, con el bloque bajo ‌como sello distintivo de varias selecciones mundialistas dirigidas por Carlos Queiroz.

"Son un equipo muy bueno, muy compacto, quizá hayan jugado con un ‌bloque bajo en ⁠los dos últimos partidos. Teniendo esto en cuenta, tal vez cambien de estrategia para mañana, pero ​tenemos que estar preparados para ambas opciones", afirmó. "Tenemos que jugar mucho mejor de lo que lo hemos hecho en los dos últimos partidos", aseguró.

(Editado en español por Carlos Calvo Pacheco.)